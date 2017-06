Pech onderweg: de koppelingskabel

Pech onderweg. Dat kan met de beste klassieker gebeuren. Bij een moderne motor heb je dan een al omvattend mobiliteitsplan. Wij kennen dat niet. We moeten gewoon even kijken wat er kan. En uit eigen ervarig zeggen we dat de koppelingskabel vaak de boosdoener is.

De koppelingskabel

De meeste van onze motoren hebben nog gewoon een kabel bediende koppeling. Een goedkoop, eenvoudig en doeltreffend systeem. Maar wat als zo’n kabel breekt? Een ons bekende motorrijder stond achter een auto voor de op rood staande verkeerslichten. Hij schakelde naar de eerste versnelling. Toen brak zijn koppelingskabel. De motor besteeg de auto voor hem als een enthousiaste reu het teefje van zijn dromen zou doen. Dat was een verrassend en genant ‘Oeps! Moment’. Maar het kan gebeuren. Gelukkig is de (tijdelijke) reparatie van zo’n kabel geen rocket science. Er zijn maar een paar dingen voor nodig:

Een scherpe kniptang, een schroeftonnetje en wat geduld. Dat zijn niet de elementen die elke motorfabriek bij zijn product levert, maar de aanschaf kost kleingeld en kan een aanzienlijk verschil maken in het plezier dat je aan een rit beleeft. Kabels breken doorgaans aan de uiteinden, net bij het scharnierpount in het handvat of bij de koppelingshevel. Er zijn tegenwoordig handige doosjes met wat universeel kabelreparatiespul te koop. Handig om aan boord te hebben.

Dat breken gebeurt net zo meestal door metaalvermoeidheid

.

De kabel zelf dient soepel te lopen. Soms gaat dat vanzelf door een teflon binnencoating, soms moet hij gesmeerd worden. De draaipunten in het koppelingshendel en bij de koppelingshevel op het blok moeten schoon en licht gesmeerd zijn. De ‘tonnetjes, moeten vrij in hun houders bewegen kunnen.. Knikken zorgt voor metaalmoeheid in de staalkabelvezels. Een gebroken koppelingskabel hoeft niet het eind van de rit te betekenen als de motor nog niet lijdt aan een overdaad van elektronische regelneefjes. Motorfiets versnellingsbakken zijn goed zonder koppeling te schakelen. Alleen het wegrijden verdient aandacht. Zet, naar gelang van de spierballen van de motor, de bak in zijn eerste of tweede versnelling. Start de motor. Het paard zal bokkend op gang komen. Maar als het draaft, dan is er met de nodige extra verkeersanticipatie, goed op te rijden. Maar let op: dat is de ultieme noodoplossing.

Een roadside repair

Beter is om onderweg een verantwoorde ‘roadside repair’ uit te voeren. Knip, als de kabel onderweg gebroken is, het rafelige eind recht af. Het scherpe zijkniptangetje om die operatie uit te voeren dient natuurlijk ruim daarvoor aangeschaft te zijn mocht u niet het geluk hebben voor een gereedschapswinkel gestrand te zijn. Schuif daarna het schroeftonnetje op zijn plek, klem het tussen de bekken van de tang uit het boordgereedschap en draai de schroef in het tonnetje stevig aan. Laat zo weinig mogelijk van de binnenkabel aan het uiteinde van het schroeftonnetje steken. Overlengte betekent dat het tonnetje niet in zijn houder draaien kan en veroorzaakt een buiglast in de kabel en extra wrijving. Bij het boordgereedschap zit doorgaans geen schroevendraaier die passend is voor deze klus. Maar elke gereedschapswinkel levert ze graag voor kleingeld. De kabel is nu iets korter geworden, dus waarschijnlijk moet de lengte afstelling aan hendel of motorblok waarschijnlijk aangepast worden.

De loze slag aan het koppelingshendel moet ongeveer 2-3 mm bij een koud blok zijn. Die oplossing kan het jaren volhouden, maar we adviseren toch te aanschaf en montage van een verse buiten en binnenkabel.

Nogmaals: Er is goed te rijden zonder koppeling. Alleen het wegrijden is een handigheidje. Zonder startmotor heeft dat enig risico. De motor moet dan, net als in de wegracerij van vroeger ‘aangedrukt’worden. Als het ding er dan op een drafje vandoor gaat, is het handig om op dat moment wel aan boord te zijn. De motor aan laten duwen is veiliger. Klassiekers met een startmotor kunnen gewoon in de eerste of tweede versnelling gestart worden. Voor het wegrijden krijg je dan doorgaans geen schoonheidsprijs. Maar dat maakt niet uit.