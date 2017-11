Moderne banden voor klassieke motoren, een wereld van verschil

Banden, zijn belangrijk, ze zijn je contact met de weg. De Duitse bandenfabrikant Continental houdt zich nu al een paar jaar bezig met radiaal opgebouwde motorbanden in de voor klassieke motoren kenmerkende maten met als doel de rij-eigenschappen revolutionair te verbeteren.

En uit testritten blijkt hoe duidelijk ook de bandentechnologie zich ontwikkeld heeft sinds de tijd dat de 67 pk van een CB750 er voor zorgden dat het op het scherp van de snede rijden bepaald werd door de banden (die het onder zo’n CB vaak minder dan 5000 km uit hielden). Maar ook een Bol d’Or die toch ontwikkelingstechnisch een stuk verder was, knapt ongelooflijk op van echt nieuwe banden. Zeg maar van ‘banden 2.0’

Een ervaren motorrijder ervoer het zo

De 30+ jaar oude motor stuurt perfect. Met 190 km/u op de klok volgt de motor de gekozen lijn strak en blijft het geheel zeer stabiel. Op het rechte eind probeerde ik een slingering in te zetten, maar de motor kwam direct weer in het spoor. Ik ben onder de indruk van de verbeterde stabiliteit. Met mijn bijna 40 jaar motorrij ervaring ken ik de beperkingen van diagonaal en bais belted banden. Deze radiaal banden die op de originele velgen gemonteerd kunnen worden zijn de goede ontwikkeling voor eigenaren van zulke motoren. Zij kunnen de rij eigenschappen van hun motoren aanzienlijk verbeteren zonder het originele uiterlijk geweld aan de te doen”.

Thomas Zöller, hoofd van de afdeling Motorcycle R&D legt het idee achter de Classic Attack uit: “We wilden het concept van de Classic Race banden uitbreiden voor de klassieke wegmotoren om ook hier een verbetering te geven in rij eigenschappen. Veel eigenaren van klassieke motoren bezitten ook een moderne motor en zij verwachten – eigenlijk onterecht – een vergelijkbare performance van de banden onder hun klassiekers”.

Maar er is meer nodig dan moderne banden

Aan bovenstaande zit volgens kenners wel een ‘dark side’. Moderne banden zijn in vergelijking met de ooit origineel gemonteerde banden ongelooflijk veel beter. Ze zijn zelfs zo goed dat ze de andere beperkingen van de betreffende motor vol op in het zonnetje kunnen zetten. Denk hierbij aan te slappe frames, de beperkingen van de vering en demping en niet te vergeten de remmen. Het advies is dat als je het maximale wilt halen uit een upgrade als deze radiale motorbanden, je ook andere componenten aan de motor dient te upgraden naar moderner technologie. Dat kan gelukkig met behoud van de originele ‘looks’.

Wordt alles dan beter?

En met al die aanpassingen kun je veel harder rijder op je klassieker? Natuurlijk kan dat. Zou dat kunnen. Maar wat veel belangrijker is, is dat een klassieke motor met behoud van zijn uitstraling er een betere motor door wordt. Een motor die prettiger – veiliger – stuurt, rijdt en remt. De updates zorgen er gewoon voor dat je meer schik van je klassieker hebt. En hoeveel mooier kan het leven zijn?

Wat hebben andere merken:

Michelin heeft de Pilot Activs voor onze motorbanden maten, maar die hebben wel een ‘nieuw’ profiel. Ze beloven een lange levensduur en optimale grip. En Michelin is en merk dat zijn beloftes waar maakt.

Bridgestone heeft de BT45, de geniale ‘Battlaxjes’, dat zijn ook dual compound banden in veel van de maten voor onze klassiekers. Ze hebben geen uitzonderlijk klassiek profiel, maar rijden remmen en sturen fantastisch. , ook op de natte weg.

Metzeler heeft de Lasertec, ook een duocompound band gebaseerd op nieuwe technieken maar met een nieuw profiel.

Ook voor zijspanrijders

Heidenau heeft ook perfecte banden voor onze klassiekers, inclusief het klassieke profiel. De K34 heeft de maat 3.25 – 19 M/C 54H TT, dus een geschikte voorband. De K36 heeft de maat 4.00 – 18 M/C 64H TL en is dus een geschikte achterband. Heidenau is ook een van de weinige leveranciers van zijspanbanden.

En dan is er ook nog Avon, de uitvinder van het Dual Compound Cling Rubber uit ook alweer de seventies