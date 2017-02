Mercedes-Benz S 500. Eindelijk erkenning.

In maart zijn al diverse grote beurzen de revue gepasseerd, maar staat er ook nog een aantal op de agenda. Een daarvan is de Antwerp Classic Salon, die vanaf 3 tot en met 5 maart zoals altijd plaatsvindt in de Antwerp Expo. Dit jaar is het ook een beetje extra feestelijk, want er gingen inmiddels 39 edities aan vooraf. Het centrale thema – ook hier – is het zeventigjarig bestaan van Ferrari, gelukkig kun je er haast geen genoeg van krijgen. De timing is hier echter bijzonder passend, tenslotte bestaat Ferrari op de kop af 70 jaar en een dag als de poorten voor de beurs openen.

Om het thema eer aan te doen heeft de organisatie samenwerking met de Ferrari Club Belgio gezocht. Het resultaat is een tentoonstelling met vijftien exclusieve exemplaren uit diverse privécollecties. Ze worden gepresenteerd in een uniek kader. De nadruk ligt op de wagens uit de periode voor 1979.

Toch wel een beetje passend in de sfeer ervan, wordt ook het zestigjarig bestaan van de Fiat 500 gevierd, tenslotte een icoon die het waard is zijn eigen verjaardagsfeestje te krijgen. In samenwerking met de Fiat Club Belgio worden op een grote stand in hal 1 diverse 500’s en aanverwanten getoond.

Maar er is in de vier hallen natuurlijk veel meer te zien. Rond de 350 exposanten uit binnen- en buitenland verkopen en tonen oldtimers, geven restauratiedemonstraties, bieden onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen aan en clubstands en musea dingen met hun presentaties naar de hoogste eer. Ook dit jaar zijn er weer verschillende prijzen te verdelen, onder andere voor de mooiste clubpresentaties en de mooiste deelnemende auto’s aan het concours d’elegance.

Openingstijden zijn op vrijdag tussen 14 en 20 uur en in het weekend tussen 9 en 18 uur. Entree kost € 17 voor volwassenen of € 14 in de voorverkoop online. Kinderen onder de tien jaar mogen gratis mee naar binnen. In de entree staat ook een stand van de toeristische dienst van Antwerpen, zodat u er ook een leuk weekend van kunt maken. Bovendien is het koopzondag in Antwerpen. Komt u met een klassieker of youngtimer, dan is het handig te weten dat er een milieuzone in werking is getreden vanaf februari. Hoewel dat voor de Antwerp Expo geen probleem is, die ligt er blijkbaar buiten, kunt u wellicht niet het centrum in met uw auto.

Meer informatie is er via de site www.antwerpclassicsalon.be