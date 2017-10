Mercedes Benz 300 SL hoofdact op derde editie CLASSICSNL

Van 27 tot en met 29 oktober wordt in het Leeuwarder WTC Expo de derde editie van CLASSICSNL gehouden. Ruim 18.000 vierkante meter wordt ter beschikking gesteld om klassiekerbezitters- en liefhebbers samen te brengen. CLASSICSNL biedt een gevarieerd aanbod; van oldtimer tot youngtimer, in verschillende prijsklassen. Het aanbod zal variëren van exclusieve klassiekers tot de gangbare modellen van vroeger.

W198 Gullwing en Roadster

Ook voor dit jaar heeft de organisatie een interessant hoofdthema bedacht. In samenwerking met de Mercedes Benz Club Nederland zet de organisatie de Mercedes Baureihe W198 in het zonnetje. De 300 SL Gullwing en Roadster zullen een hoofdrol vervullen. Daarnaast viert de Roadster dit jaar zijn zestigjarig bestaan.

Veiling in samenwerking met Catawiki

Dit jaar kunnen belangstellenden, die in de markt zijn voor een mooie klassieker, voor en tijdens CLASSICSNL bieden op het aanbod dat in samenwerking met Catawiki in Leeuwarden wordt ondergebracht. De start van de auctie vindt overigens al op 20 oktober plaats, en zal eindigen op 29 oktober. Gegadigden kunnen tijdens CLASSICSNL ter plaatse bieden, maar het is oog mogelijk om dat online te doen. In dat geval kunnen belangstellenden zich inschrijven via de website van Catawiki.

Oude getrouwen en nieuwe gezichten

Wie naar het deelnemersveld kijkt ziet een aantal oude getrouwen op de lijst staan. Carrosso, Gerard Kramer Klassiekers, Cars, Cola and Coins en Cats uit Witmarsum zijn inmiddels bekende namen op CLASSICSNL. Ook zullen nieuwe exposanten hun opwachting maken in Leeuwarden, waar uiteraard ook weer ruimte wordt geboden aan clubs, particulieren, taxateurs, verzekeraars, cosmetisch specialisten, schadeherstellers en andere branchegerichte organisaties. Auto Motor Klassiek is uiteraard ook present.

Oldtimerparkeerplaats

Wie met een oldtimer naar de hoofdstad van Friesland komt kan gebruik maken van de oldtimerparkeerplaats. Vlak bij de ingang van de beurs heeft de organisatie plaats ingeruimd voor een beperkt aantal klassiekers. Het is een leuke aanvulling, die de overige bezoekers voorzichtig in een onvervalste klassiekersfeer zal brengen.

Adel verplicht

Liefhebbers en gegadigden doen er goed aan om de datums 27, 28 en 29 oktober in de agenda te noteren. In de afgelopen twee jaren werd een uitstekend fundament gelegd onder de Leeuwarder beurs en ontwikkelde CLASSICSNL zich onder leiding van de inmiddels vertrokken klassiekeradept Pieter Fokkema tot meer dan een begrip. Daarom ligt er voor de huidige organisatie een forse uitdaging om de kwaliteitsbelofte opnieuw waar te maken. U kunt er eind oktober getuige van zijn op een evenement, dat veel heeft te bieden en vooral een naam heeft hoog te houden.

Meer informatie vindt u op de website van CLASSICSNL