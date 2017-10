Derde editie van CLASSICSNL start veelbelovend

Op vrijdag 27 oktober 13.00 uur was het zover. De poorten van het WTC Expo gingen definitief open om de bezoekers welkom te heten op de derde editie van CLASSICSNL, dat in 2015 en 2016 naam maakte. Het schiep verwachtingen voor de 2017-versie in Leeuwarden. Een eerste rondgang leerde, dat het hooggespannen vooruitzicht is waargemaakt.

Fraaie ambiance

Ook dit jaar besteedde de organisatie aandacht aan de aankleding van de beurs, die het prettige midden houdt tussen toegankelijk en hoogwaardig. Daarbij valt op dat het aanbod prettig ruim is opgesteld. Tal van deelnemers van het eerste uur en diverse nieuwkomers hebben, samen met de organisatie die dit jaar onder leiding staat van Femke Beekink, een wonderschoon evenement neergezet en indrukwekkende klassiekers (en aanverwante zaken) meegenomen.

Commercieel aanbod hoofdmoot

Net zoals in eerdere jaren vormt het (fraaie) commerciële aanbod de hoofdmoot in Leeuwarden. Het wordt gepresenteerd op een fraaie ondergrond, waarbij een mooi contrast is aangebracht tussen licht en donker. Over licht gesproken: het niveau van de verlichting is prettig, en stelt het aanbod in een fraai perspectief.

Fraaie stands

Diverse standhouders hebben dit jaar weer flink uitgepakt. Het hoofdthema is ingevuld door de Mercedes Benz club Nederland. Een viertal fabuleuze Benz klassiekers kleuren het thema in, en worden geflankeerd door ander erfgoed van de oudste fabrikant ter wereld. Ook Cars, Cola and Coins, dat in 2015 samen met CLASSICSNL haar debuut maakte en zichzelf indrukwekkend lanceerde, heeft dit jaar weer uitgepakt. Sowieso valt over de gehele linie op, dat het niveau van de beurs hoog is. Waar de bezoeker ook loopt: niemand kan om het fraaie voor- en naoorlogse aanbod heen dat voor het overgrote deel beeldbepalend is.

Clubs met fraai erfgoed, Catawiki veiling loopt

Dit jaar zijn er ook weer enkele clubs present. De HAV heeft haar stand met een prachtige combinatie van voor-en naoorlogse klassiekers ingericht. De sympathieke Klassieker Club Fryslân heeft prachtig erfgoed meegenomen, en ook de Borgward Club heeft weer fraai materiaal geposteerd in Leeuwarden. Catawiki heeft een aparte hal tot haar beschikking. CLASSICSNL vormt voor het veilinghuis het slotakkoord voor de oldtimerveiling, die op dit moment loopt en een samenstelling kent met een zwaartepunt op Amerikaans.

Wereldreizigers in Leeuwarden

De meest bijzondere act in Leeuwarden wordt echter gevormd door de aanwezigheid van Herman en Candelaria Zapp. De Argentijnen reizen al bijna zeventien jaar de wereld rond in hun klassieker uit 1928. Tijdens die periode kregen zij vier kinderen. De gehele familie is in Leeuwarden aanwezig en verzorgt presentaties en staan enthousiast klaar voor een prachtig verhaal. En dat verhaal, zo kunnen wij u alvast beloven, gaan wij ook optekenen.

“Het begin mag er zijn

Verder spraken wij kort met Femke Beekink, die de grondlegger van CLASSICSNL –Pieter Fokkema- opvolgde. “De start is veelbelovend. Wij mogen nu al een aansprekend aantal bezoekers begroeten en zijn daarnaast heel tevreden over de uitstraling van de beurs, die wij landelijk op de kaart zetten. Wij verwachten dan ook veel belangstelling vanuit het hele land. Het begin mag er zijn.”

Veel waar voor het geld

Wij kunnen dit alleen maar beamen. En raden iedere liefhebber aan om naar het WTC Expo in Leeuwarden af te reizen. Want ook de derde versie van CLASSICSNL is aansprekend, prettig comfortabel en écht eersteklas. Bezoekers krijgen absoluut waar voor hun geld. Zij kunnen dit komend weekend met eigen ogen aanschouwen. Want op zaterdag en zondag is de beurs open van 10 uur tot 18 uur.