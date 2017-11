Martin frames. Inspired by Egli

In de jaren zeventig en tachtig ontwikkelden motorfietsmotoren zich sneller dan de rijwielgedeeltes. Daar was dus plek voor verbetering mogelijk. Gespecialiseerde framebouwers met circuitgenen sprongen daar op in. En dat de motorblokken onder de speciale frames dan weer tot meer vermogen met behoud van wegligging konden worden gebracht? Ach, het verhaal houdt immers nooit op.

George Martin was een van de mensen die zijn eigen frames ging bouwen

Moto Martin is een Frans constructiebedrijf dat is gestart door Georges Martin die bekend is geworden door zij framesets voor op circuits en voor het absoluut serieuzer soort caféracers. In den beginne, in 1972, liet Martin zich nadrukkelijk inspireren door de Zwitser Egli. Die frames met hun dikke centrale bovenbuis maakte hij tot 1983. Later ging hij duidelijk ‘driedimensionaler’ bouwen. In 1987 kreeg zelfs het Britse Cycle World het over de lippen dat de frames van Martin tot de absolute wereldtop behoorden. Inmiddels staan de Martin frames en motorfietsen kwalitatief ingeschat op het zelfde niveau als de producten van Nico Bakker, Rickman, Seeley, Dresda, Segale, Bimota, Spondon en Harris. De Martin frames waren overigens doorgaans verchroomd.

George Martin’s framebouwerij stopte omstreeks 1987. Vanaf 1972 heeft hij ongeveer 5800 frames gemaakt. Daarvan waren er ongeveer 450 ‘Egli look-a-likes. De meeste daarvan zijn los verkocht. Aan complete motorfietsen zette Martin en maar een stuk of vijftig op de wereld.. George Martin verdiende daarna zijn geld met de productie van kit-cars.

De kansen om een Martin Suzuki, Kawasaki of Honda tegen te komen zijn hier vrij beperkt.

De kans om hier een Martin replica van een Lotus 7 aan te treffen nog minder (denk aan bedragen tot 27.500 euro). In Frankrijk worden dit soort motoren nog wel aangeboden. Hier in de omgeving ligt trouwens al jaren een Rickman frame voor een Suzuki 1100 te sluimeren. De prijzen die daar voor de motorfietsen gelden zijn vanaf zo’n 5 mille tot ‘in overleg’. Daarbij wil het nog wel eens uitmaken wat voor blok er gebruikt is (CBX of Kawa 650) en in hoeverre de techniek van de donorbike is aangepast.

Een Martin met een ‘standaard’ blok en remmen kost aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld een op 702 cc gebrachte Kawasaki Z 650 met al het moois dat Wiseco en consorten kunnen leveren tussen de aangepaste carterhelften of een exemplaar met een getuned zescilinderblok of een viercilinder met turbo. Als daar dan nog het mooiste uit de veren vorken en dempingswereld aan wordt vastgeknoopt, dan is zo’n Martin een machine die je maar net zo duur kunt maken als je zelf wilt.

Helaas zijn de archieven over Martins motorbouw in de loop der tijd zoek geraakt. Maar er is een groeiend aantal Martin adepten. En als u zichzelf deze winter trakteert op een cursus Frans, dan bent u daarna welkom bij de

Club Automobile Martin

Lotissement le Beaupré

35350 ST MELOIR DES ONDES

FRANCE

Tel: +33 6 76 21 29 69

Email: webcam@clubmartin.com