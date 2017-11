Dit weekend is het programma op Circuit Zandvoort stampvol: de ADAC GT Masters is te gast op het circuit. ‘Dit lijkt het meest op klassiek toerwagenracen,’ zegt coureur Nick Catsburg.

Het raceweekend begon al op vrijdag, maar duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt zijn uiteraard de GT3-bolides van Audi, BMW, Corvette, Lamborghini, Mercedes-AMG, Nissan en Porsche. Met 27 auto’s die aan de start verschijnen, is de ADAC GT Masters de sterkste nationale GT3-competitie in Europa. ‘Het ADAC GT Masters-weekend is op ons circuit inmiddels een goede traditie geworden,’ zegt Erik Weijers van Circuit Zandvoort. ‘Het is het eerste grote evenement van de zomer op ons circuit. Van 18 tot en met 20 augustus verwelkomen we de DTM, gevolgd door de zesde editie van de Historic Grand Prix Zandvoort van 1 tot en met 3 september.’

Afgeleid van straatauto’s

Waarom we over races met moderne auto’s schrijven? Het antwoord is simpel. Coureur Nick Catsburg, die met een BMW M6 GT3 aan de start komt: ‘Vroeger had je toerwagenraces, met herkenbare auto’s die aan de start kwamen — ook op hoog niveau. Als je naar de eerste seizoenen van het DTM kijkt, zag je bijvoorbeeld BMW met de M635 CSi. Nu heeft een DTM-auto niets meer met een straatauto te maken, want het grootste onderscheid tussen de auto’s zit in het bodywork. Bij de ADAC GT Masters is dat anders, daar zie je auto’s die echt nog afgeleid zijn van de straatauto’s. Je kunt zeggen: het zal me een zorg zijn met welke auto ik win, áls ik maar win. Maar ik vind het toch wel mooi dat iedere fabrikant hier met zijn eigen auto komt. Dat maakt dat dit het meest lijkt op klassiek toerwagenracen.’

Overigens rijdt Catsburg niet alleen voor BMW, maar ook voor Volvo. ‘Dit weekend kom ik voor BMW aan de start, maar in het WTCC rijd ik voor Polestar Cyan Racing, zoals het team officieel heet. Maar iedereen noemt het Volvo.’

Laagdrempelig

Catsburg is dit weekend lang niet de enige Nederlandse rijder. In de ADAC GT Masters komen ook Indy Dontje (Mercedes-AMG GT3) en Renger van der Zande (Chevrolet Corvette C7 GT3-R). In de ADAC TCR Germany, een klasse voor productietoerwagens, rijden Dillon Koster en Niels Langeveld beiden met een Audi RS3 LMS, terwijl Sebastiaan Bleekemolen in de Clio Cup Central Europe rijdt.

Wie het bij klassieke(re) auto’s wil houden, kan kijken naar de STT Special Tourenwagen Trophy H&R Cup, waarin een mix van modere en oudere auto’s aan de start komt. Zo rijdt de Nederlander Jan van Es met een Porsche 993 GT2.

Wie morgen niets te doen heeft (het programma duurt van 9.00 tot 16.15 uur) kan een kijkje gaan nemen, want het evenement is laagdrempelig: duinkaarten zijn namelijk gratis te downloaden via circuitzandvoort.nl.

