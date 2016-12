Legaal klassiek zijspan rijden

4 SHARES Deel Tweet

Legaal zijspan rijden. Dat kan nu structureel als het geheel op het kenteken is ingevoerd. Het zal wel weer iets met Europa* te maken hebben en gaat over de mogelijke aanwezigheid van een afneembaar zijspan.

Inschrijven op het kenteken bewijs

In de dagen dat onze klassiekers geboren werden waren zijspannen per definitie aanbouwbaar en afneembaar. Je begon met een motor, je kreeg verkering. En toen werd het ernst… “En Ernst kan nu al lopen”. Dat die afneembaarheidsaanduiding vermeld moest worden, daar heeft de RDW goed ruchtbaarheid aan gegeven. Het invullen van de L4e optie was zelfs tijdelijk gratis.

In samenwerking met de Fehac is er nu besloten de tijdelijke registratiemogelijkheid om te zetten in een blijvende idem. En dat is nog steeds helemaal gratis.

Het hele verhaal leest u onder de verrassend duidelijke link: www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zijspan-van-een-motorfiets-registreren-of-verwijderen.aspx

Daarbij melden we nog even dat zijspanrijden het motorrijden tot een compleet jaar vullend feestje maakt. Want op uw klassieke zijspancombinatie heeft u aanzienlijk minder kans om om te vallen, trekt op drie willen in de winter meer bekijks dan dat Rob de Nijs op zomerse dagen met zijn Harley deed en u ervaart de elementen toch alsof u gewoon van het motorrijden geniet. Verwarmde handschoenen zijn daarbij wel onze geheimtip. En als de dynamo/accucapaciteit van uw klassieke span niet volstaat voor zulke feestelijkheden?

Dan haalt u gewoon de goedkoopste auto accu die u kunt vinden, zet die in het span en haalt vanuit die stroomdoos de spanning voor de elektrische handschoenen. Voor winterrijders is de aanschaf van een combinatie met boxermotor ver uit het handigst. De uitstekende cilinders houden de voeten warmer.

*In verband met Europese richtlijnen is het verplicht dat motorfietsen met een zijspan in het RDW kentekenregister een voertuigcategorie L4e krijgen en motorfietsen zonder zijspan L3e

Motorfietsen met zijspan met een datum eerste toelating (DET) van vóór 30 april 2009 zijn meestal niet geregistreerd als motorfiets met zijspan. Als de RDW niet op de hoogte is van de zijspanaanbouw of – verwijdering in het verleden staat de motorfiets mogelijk verkeerd geregistreerd.

Motorfietsen met een afneembaar zijspan

Als het zijspan van uw motorfiets afneembaar is, dan kunt u dit aangeven op het webformulier. Motorfietsen met een afneembaar zijspan horen ook de voertuigcategorie L4e (met zijspan) te hebben, maar krijgen in het kentekenregister dan een vermelding dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan. De vermelding van een zijspan komt niet op het kentekenbewijs te staan. Wel kunt u na de vermelding uw voertuiggegevens raadplegen.Als u het kenteken invult, ziet u achter de letter ‘J’ de voertuigcategorie staan. De bijzonderheden staan onder het tabblad ‘bijzonderheden’.

Als u de voertuigcategorie van het voertuig niet juist laat registreren, kan dit gevolgen hebben bij controles op de weg door de politie (ook in het buitenland).