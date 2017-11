Kijktip: Andere Tijden Sport over Liane Engeman

Vrouwen in de autosport zijn nog altijd een curiosum. Maar in de jaren ’60 hadden we er in Nederland een die bijna in de Formule 1 belandde. Bijna…

Als het in een film zou gebeuren, zou je het niet geloven: de autosportcarrière van Liane Engeman begon toen ze op de bus stond te wachten, maar van een vriendelijke man een lift kreeg aangeboden. Naam van de man in kwestie: Rob Slotemaker. Hij gaf de Haarlemse een lift naar Zandvoort. Niet veel later stond ze bij de slipschool, nog weer een week later bij de Rensportschool. Ervaring met autorijden had ze toen al lang, vertelt ze in de aflevering van Andere Tijden Sport die komend weekend wordt uitgezonden: toen ze een jaar of 14, 15 was, reed ze met regelmaat een vaste klant rond in een van de taxi’s van het bedrijf van haar vader.

Fijn oefenen

De laatste jaren is Liane Engeman zo goed als vergeten — ook al omdat ze zelf vrijwel iedere vorm van publiciteit afhoudt. Voor Andere Tijden Sport maakte ze een uitzondering, maar verder is ze al jaren nergens te zien geweest. In het jubileumboek dat in 1983 verscheen toen Circuit Zandvoort 35 jaar bestond, was ze een stuk openhartiger dan de laatste tijd. Ze vertelt daar hoe ze op het circuit begon: ‘Al in 1965 kon ik af en toe wat rondjes rijden in sportwagens, want de baan was toen nog open voor het publiek en voor één gulden kon je dan fijn oefenen!’

De eerste eigen auto waarmee ze reed, was echter bepaald geen sportwagen. ‘Ik had contact met de DAF-fabriek,’ schrijft ze, ‘omdat ik ook rally’s wilde rijden, maar tenslotte begon het toch met een kleine Mini. Sponsors waren toen maar heel dun bezaaid en iemand die wilde gaan racen, moest zelf wel voor de nodige centjes zorgen.’

Ruimte

De ravissante Engeman wist tijdens haar racecarrière alle ogen op ze gericht. In oude fragmenten horen we haar zeggen dat ze niet flirt met andere coureurs, want dat leidt maar af tijdens het racen; je zou elkaar eens in moeten halen. Trouwen wilde ze ook niet, want dat zou maar tot kinderen leiden en als je die eenmaal hebt, geef je je niet meer voor de volle honderd procent. Uiteindelijk trouwde ze toch, en onbedoeld raakte ze ook zwanger — net op het moment dat ze in onderhandeling was om in de Formule 1 te gaan rijden.

Uiteindelijk duurde haar loopbaan in de autosport van 1965 tot 1973. In 1980 verhuisde ze met haar gezin naar Spanje. ‘Er zal altijd ruimte zijn voor jonge vrouwen die ook door de autosport zijn gepakt,’ schreef ze in 1983. Die zijn er inderdaad af en toe, maar toch lang niet zoveel als je zou denken. Wat dat betreft is Liane Engeman nog altijd een uitzondering.

