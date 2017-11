Gelukkig in Hoornsterzwaag

Of ik dit jaar ook naar Hoornsterzwaag ga. Het is de vraag die door buurman Michel Verhaag uit Leeuwarden wordt gesteld, en waarop hij het antwoord al lang weet. Toch ontsnapt een spontaan “ja“ uit mijn mond. Een graag geuite bevestiging, want het Oldtimerfestival Hoornsterzwaag vind ik één van de leukste evenementen op klassiekergebied.

Het is al enige jaren traditie. Drie generaties Verhaag reizen jaarlijks af naar het festival tussen Oosterwolde en Drachten. Zij luisteren de bonte kermis dan op met twee Fiat 124 Spiders én een Volkswagen Transporter van de derde generatie. Watergekoeld, maar wél met de boxermotor. De VW wordt ingezet om het handelaarsbloed in de Verhaag familie te dienen, want dózen vol met automobilia gaan mee naar het spektakel, dat jaarlijks op Hemelvaartsdag wordt gehouden. Ik ben dan degene, die achter het stuur van de bus mag plaatsnemen. En rijden in oudere VW-bussen doe ik graag.

Tijdens de editie van dit jaar wordt het zomers weer en dat ontluikt in alle vroegte aan de onschuldige Friese horizon, die het al even fraaie landschap innig omarmt. De twee Spiders voorop, ik met de bus erachter. Zo leggen wij in colonne die vredige route dan af. Een welhaast ontroerende magie, die samensmelt met de aanblik van andere klassiekers, die óók Hoornsterzwaag als bestemming hebben.

Dit jaar beleef ik een primeur, want tot mijn vreugde gaat mijn zoon Wessel mee. Het rijke aanbod aan activiteiten én de wetenschap dat buurjongen Jens van de partij is trekken hem definitief over de streep. Wessel en Jens vermaken zich een hele dag, beproeven een aantal keer een heuse quad en dompelen zich onder in die specifieke sfeer die in Hoornsterzwaag heerst. Soms met mij, soms met Michel. Ik ben uiteraard ook aanwezig voor Auto Motor Klassiek. En namens ons onvolprezen magazine zijn ook Frank Bouckaert en zijn zoon Mike van de partij. Zij bemannen de hele dag de stand, ik loop daar ook regelmatig naar toe. Praten over AMK, praten met tal van belangstellenden, praten over andere zaken.

Onder de stralende zon neem ik de diversiteit van het erfgoed tot mij en maak ik ook weer afspraken voor toekomstige reportages. Begroet oude bekenden, keer regelmatig terug naar de basis die wordt ingekleurd door twee Spiders en de VW Bus, die naast de prachtige Heckflosse van Jan de Haan, in 2015 deelnemer aan een AMK reportage, staan geparkeerd. De Mercedes, die volgens Wessel de mooiste auto van alle zevenhonderd aanwezige auto’s is.

Wat ik zo leuk vind aan Hoornsterzwaag is die typische ongedwongen sfeer, die zonder zichtbaar protocollair gebeuren ontstaat. Vlekkeloos, en iedere bezoeker mét of zonder klassieker het gevoel gevend dat deze gewoon de prettige eigen gang kan gaan. Bezoekers, die te midden van showelementen, de geur van hamburgers en het prikkelende aroma van zonnebrand heerlijk kuierend alles in zich opnemen. Niet zelden zijn het stoere kerels met kortgerokte vrouwen. Het publiek verwondert zich zichtbaar over wéér een bijzondere klassieker, die luister wordt bijgezet door de eigenaren die het zichzelf op een klapstoeltje en met versnaperingen gemakkelijk maken. Eigenaren, die geen enkele drempel opwerpen om een leuk verhaal te vertellen over hun auto. Of gewoon een praatje maken over klassiekers. Of andere zaken.

Iedere hang naar exclusiviteit devalueert in Hoornsterzwaag tot onbeduidende opsmuk. Dat hoort in een andere, kunstmatige wereld thuis. Een wereld, vér weg van het festivalterrein. En het zijn de niet geregisseerde vrijheden, het heerlijke weer en de relikwieën van vroeger, die mij regelmatig op het horloge laten kijken. Omdat ik wil dat de Hemelvaartsdag in Hoornsterzwaag nooit voorbijgaat. Maar ik weet, dat mij nog een mooie rit naar huis te wachten staat. Met mijn zoon Wessel, die enthousiast zijn belevenissen van de dag met zijn trotse vader zal delen. In de VW Transporter van de derde generatie. Met dat fijne boxergeluid. In het kielzog van twee Fiat 124 Spiders. Vóór het invallen van de avond. Na een Hemelvaartsdag van geluk. In Hoornsterzwaag.

Foto’s van de 2017 editie van het Oldtimerfestival Hoornsterzwaag vindt u op onze Facebookpagina.