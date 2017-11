Gallery of names, een bijzondere tentoonstelling in het Mercedes Benz Museum in Stuttgart

Mercedes Benz heeft een bijzondere naam hoog te houden waar het gaat om het bouwen van doorwrochte automobielen. Die status zorgde door de jaren heen ook voor een aantal prominente eigenaren. In het Mercedes Benz Museum in Stuttgart wijden de verantwoordelijken een heuse tentoonstelling aan automobielen uit de indrukwekkende historie, die tot bijzondere eigenaren behoorden. Deze Gallery of Names, ook bekend als Collection 4, mag sinds kort enkele nieuwe exemplaren tot zich rekenen.

Want sinds kort is deze permanente tentoonstelling vernieuwd. Collection 4 in Stuttgart biedt de bezoekers bijvoorbeeld de mogelijkheid om oog in oog te staan met de Mercedes Benz 190 E 2.3 van acteur Nicolas Cage. Hij kocht deze 190, één van de laatsten uit Baureihe W201, in 1993. Deze Benz verkeert nog in originele staat en is onder meer uitgerust met een AMG pakket en de originele Mercedes Benz radio-/cassettespeler.

190 SL van Randolph Scott

Ook de Mercedes Benz 190 SL van NASA astronaut Randolph Scott maakt onderdeel uit van de collectie. Deze roadster verkeert in ongerestaureerde staat. De man, die als zevende persoon in de geschiedenis voet op de maan zette, kocht deze auto op 2 maart 1959. Hij hield hem tot augustus 2004 in zijn bezit.

G-Klasse met 897.000 kilometer

Nóg een bijzonder exemplaar in Stuttgart: de Mercedes Benz 300 GD van Gunther Holtorf. De Duitser reed met zijn Geländewagen voor expeditiedoeleinden 897.000 kilometer bij elkaar, verdeeld over 215 landen. Daarnaast deed “Otto” deed er 26 jaar over om deze mijlpaal te bereiken. Verder vult moderner materiaal de tentoonstelling aan. Een Mercedes Benz SLK 55 AMG van voetballer Lukas Podolski- onlangs gestopt als international- én een speciale CLA completeren het aantal nieuwelingen. Daar hebben enkele historische stukken voor moeten wijken. We noemen bijvoorbeeld de 190 2.3 AMG van Ringo Starr en een 190 SL. Ook de Mercedes Benz 320 ML, die een rol speelde in Jurassic Park, heeft plaatsgemaakt. Deze auto’s worden voor andere doeleinden ingezet.

Historisch verantwoord

Wat op de tentoonstelling blijft is echter historisch verantwoord. Collection 4 bevat naast de nieuwelingen onder méér de spelersbus van het Duitse voetbalelftal dat in 1974 ten koste van Oranje (au!) de wereldtitel behaalde. Deze O 302 is het grootste object. Tevens maakt hij onderdeel uit van een langer bestaande Collection 4 verzameling Benzen die ook bijzondere eigenaren kende. De G-klasse van Paus Johannes Paulus de Tweede, de Benz van Lady Diana én de Daimler van de Sultan van Marokko (uit 1892!) vormen daarbij slechts een greep uit deze imposante expositie.

