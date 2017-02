Mercedes Benz museum Stuttgart: meer dan 800.000 bezoekers in 2016

27 SHARES Deel Tweet

Het jubileumjaar 2016 heeft voor het Mercedes Benz museum een bezoekersrecord opgeleverd. Meer dan 800.000 bezoekers wisten de weg naar het fraaie erfgoed in Stuttgart te vinden. De 819.793 bezoekers zorgden voor een stijging van 6% ten opzichte van het bezoekersaantal van 2015. Een bijzonder hoogtepunt was de viering van het 10 jarig jubileum. In juni werd een weekend lang stilgestaan bij deze mijlpaal. De directie van het Mercedes Benz museum zorgde echter voor meerdere hoogtepunten.

De tentoonstelling met de E-klasse en zijn voorgangers als speciaal thema sprong in het oog. De betrokkenen van het museum organiseerden een Sonderausstellung met tal van versies en modelgeneraties van het voor Mercedes Benz zo belangrijke model. Ponton, Heckfloss, Strich Acht, W123 en W124 legden in meerdere uitvoeringsvarianten de klassieke genen van de nieuwe E-Klasse bloot. Ook de interactieve- en op dit moment nog lopende tentoonstelling “Eye Alter- Du kannst dich mal kennenlernen” is een schot in de roos. Bij deze expositie staat voor het eerst in de geschiedenis geen model van Mercedes-Benz, maar de mens zelf centraal. Deze ervaart het potentieel van iedere leeftijd dankzij interactieve systemen.

Meer dan de helft bezoekers uit buitenland

Opvallend was dat meer dan de helft van de bezoekers aan het museum van buitenlandse afkomst was: 57%. Verder groeide het aandeel van jonge tot zeer jonge Mercedes Benz liefhebbers. Dat komt niet in de laatste plaats doordat het Mercedes Benz museum activiteiten voor de jeugd organiseert.

Open Air en 50 jaar AMG in 2017

In 2017 zal het Mercedes Benz museum opnieuw zijn multidisciplinaire activiteiten tonen. Eén van de evenementen waar de directie in Stuttgart hoog op inzet is de Mercedes Benz Concertzomer. Dat wordt een compleet nieuwe “Open Air Musikerlebnis”. De verwachtingen zijn hooggespannen. De petrolheads en PK fans zullen zich verheugen op de op voorhand al fraaie tentoonstelling waarij AMG centraal staat. De tentoonstelling “50 jaar AMG” vindt in oktober plaats, en zal ongetwijfeld een tijdreis inhouden die van de Rote Sau tot de huidige generatie AMG modellen loopt.

Ook virtueel genoeg te zien

Tot slot werd duidelijk dat de keuze van het Mercedes Benz museum om ook de virtuele bezoeker te binden, succesvol is. Via het Facebookkanaal mocht het museum inmiddels een half miljoen volgers begroeten, op Instagram weten 210.000 volgers de weg naar het Mercedes Benz museum te vinden. Het is het resultaat van continue vernieuwingen op interactief gebied binnen het museum, dat binnenkort de 8 miljoenste bezoeker mag verwelkomen.

