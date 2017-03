Evenementenregeling van kracht voor eerste AMK Festival in Zandvoort

26 SHARES Deel Tweet

Op 29 en 30 april vindt het eerste Auto Motor Klassiek Festival in Zandvoort plaats. In samenwerking met 402 Automotive organiseert Auto Motor Klassiek een klassiekerspektakel met tal van programma onderdelen en ruimte voor duizenden klassiekers. Ook voor de geschorste klassiekers is een plekje gereserveerd. Dankzij de evenementenregeling kunnen eigenaren met een geschorste klassieker toch naar Zandvoort komen.



Het is natuurlijk al lang geen nieuws meer. Sinds 1 januari 2014 hebben klassiekers tussen 25 en 40 jaar oud te maken met een belastingheffing. Vooral de eigenaren van klassiekers met een LPG of Diesel installatie betalen aanzienlijk meer motorrijtuigenbelasting. Het leidde ertoe, dat een deel van onze bezoekers besloot om de klassieker te schorsen. Voor deze gevallen is de evenementenregeling van kracht. Hierdoor kunt u enkele keren per jaar naar evenementen kunt rijden zonder belasting te betalen.

Voorwaarden en aanmelden

Wanneer u een motorrijtuig bezit van 15 jaar of ouder, en het is geschorst, dan kunt u toch met uw voertuig het Auto Motor Klassiek Festival bezoeken. Voorwaarde is uiteraard wel dat u het maximaal aantal dagen dat u met uw geschorste voertuig een evenement kunt bezoeken nog niet heeft benut. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan is het zaak om de gegevens van uw auto (merk auto en kenteken aan de organisatie door te geven. De gegevens mailt u dan- uiterlijk vijf dagen voor aanvang van het evenement naar info@402automotive.com. De organisatie zorgt ervoor, dat een lijst van kentekens bij de Belastingdienst komt te liggen. Dit evenement is bij de Fiscus aangemeld. Inmiddels is de goedkeuring verleend door de Belastingdienst. Meer info over de evenementenregeling vindt u door op deze link te klikken.

Alle informatie over het AMK Festival

Met welk voertuig u ook komt: het eerste Auto Motor Klassiek Festival belooft in ieder geval een groots spektakel te worden. Het wordt een evenement met tal van programma onderdelen, plaats voor duizenden klassiekers, races en diverse klassiekergerelateerde activiteiten. Het erfgoed wordt in Zandvoort op een fraaie wijze in de spotlights gezet. Alle informatie over het eerste AMK Festival leest u hier.