Even er tussen uit: Naar Noord Frankrijk

Dát is een manier om je paasweekend goed te besteden, lekker klassiekers kijken op het N-H Oldtimer Festival in het Westfriese Venhuizen, op 16 en 17 april. Maar liefst negen hallen staan vol met historisch vervoer.

Hal 6 is de Franse hal. Onder de Eiffeltoren staan de klassiekers die het Franse straatbeeld lange perioden bepaalden. Zoals de Traction Avant of de Eend. De croissanterie, alpino’s en de Citroën HY ribbelbus zullen dan ook niet ontbreken! Ruim duizend vierkante meter is er voor ingeruimd.

Hal 7 is de motorhal. De Klassieke Japanse Motoren Vereniging komt met een collectie unieke Japanners van het eerste uur waaronder de Yamaha 2-takt uit 1973 en Kawasaki uit de jaren zestig. De Honda Turbo club Nederland showt een reeks identieke CX modellen tezamen met een opengewerkt blok waar de inwendige motor kan worden bestudeerd. Indian is in deze hal prominent aanwezig. Zelfs een collectie rechtstreeks uit een museum in het noorden van ons land. Maar ook motoren als de Norton Dominator, AJS en Moto Guzzi zijn te bewonderen. En de bromfietsliefhebber wordt natuurlijk niet vergeten.

Voor de oudere jeugd is er een actiehal waar de crossers te zien zijn. Als de weersomstandigheden het mogelijk maken rijden deze auto’s enkele malen per dag een demo op naastgelegen grasland waar een klein circuit is aangelegd.

Honderden showwaardige vrachtwagens, soms van niet meer bestaande merken als Hogra of Krupp staan opgesteld. De Fordson brandweerauto uit 1952 is op afstand zichtbaar. De Ford V8 super de Luxe uit 1947 of de Roadstar uit de jaren dertig.

Hallen vol klassiek vermaak worden opgeluisterd door passende live optredens. Stands ontbreken vanzelfsprekend niet. En u ongetwijfeld ook niet.

Het expo-complex bevindt zich aan de Torenweg 44 in Venhuizen tussen Hoorn en Enkhuizen. Openingstijden zijn op beide dagen tussen 11 en 18 uur. Entree € 10 voor volwassenen, € 5 voor personen vanaf 13 t/m 17 jaar en kinderen tot en met 12 jaar gratis. Meer informatie vindt u via www.oldtimerfestival.nl of 0228-542.500.