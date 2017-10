Epic Auctions organiseert unieke veiling in november

Wie op zoek is naar een bijzondere klassieker doet er goed aan om de datums 17 en 18 november vrij te houden in de agenda. Veilinghuis Epic Auctions organiseert namelijk een spraakmakende veiling, waarbij ruim 300 prachtige historische voertuigen onder de hamer gaan. Het veilinghuis heeft de begerenswaardige opdracht gekregen om een wel heel bijzondere oldtimercollectie te verkopen. Het goede nieuws daarbij is, dat de auto’s allen worden geoffreerd op basis van No Reserve. Met andere woorden: er is geen sprake van een vraagprijs met een gehanteerde ondergrens.

Bij Epic Auctions is men enthousiast over het aanbod. “Wij zijn trots. De collectie bestaat uit unieke en zeldzame exemplaren. Daarnaast bestaat de collectie ook uit voertuigen die al voor een paar duizend euro van eigenaar zouden kunnen wisselen. De veiling is veelbelovend.”

Zwaartepunt binnen bijzonder Amerikaans vooroorlogs segment

Het aanbod dat Epic Auctions in november aanbiedt, kent een zwaartepunt dat ligt binnen het bijzondere Amerikaanse vooroorlogse segment. Met name de voorliefde voor de Amerikaanse A-Ford modellen, die worden aangeboden in verschillende carrosserievarianten, komt sterk naar voren in de No Reserve veiling. En om in de Verenigde Staten te blijven: ook andere unieke Amerikaanse oldtimers hebben een plaatsje gevonden binnen deze veiling. Wat te denken van een fraaie Packard Standard Eight 626 sedan uit 1929 en een Stutz 5 P sedan uit 1928? Zij maken onderdeel uit van een groter geheel dat bestaat uit echt prachtige vooroorlogse klassiekers uit het land van de Onbegrensde Mogelijkheden.

Vooroorlogs werk uit Frankrijk

Wie het dichter bij huis zoekt, maar wel een onvervalste oldtimer uit de jaren twintig of dertig wil aanschaffen, doet er goed aan om zich te verdiepen in de aanwezigheid van de Franse afvaardiging. Historische automobielen van Peugeot, Renault, Citroën en La Licorne zullen de kenners tot de verbeelding spreken.

Klassiekers van meer recente datum

Ook worden tal van naoorlogse personenwagens aangeboden. Enkele Rolls Royces (waaronder de fabuleuze Phantom V uit `61) en fraaie Amerikaanse jaren vijftig klassiekers gaan onder de hamer. Oldtimers van onder meer Pontiac, Cadillac, Chevrolet en Ford worden aangeboden. Natuurlijk spelen de nodige Mercedes Benz exemplaren ook een glansrol binnen het aanbod. Wie liever iets zoekt aan de andere (afmeting technische) kant van het oldtimerspectrum, kan de klassiekerdroom gestalte geven door onder meer een keuze te maken uit een aantal DAF’s, Fiats, Volkswagens, enkele Porsches en DKW’s. Ook bijzonder in het aanbod: een heuse Messerschmidt, een Goggo Coupé en een BMW Isetta.

Transportvoertuigen

De historische personenautosectie is niet de enige die is vertegenwoordigd binnen het interessante veilingaanbod. Een kleine honderd gemotoriseerde tweewielers uit vroeger tijden zullen ook worden aangeboden, evenals een collectie van 900 miniaturen én een heuse Russische MIG straaljager. Ook een brede range met historische trucks zal niet ontbreken. De kavels binnen deze sectie luisteren naar illustere namen als Borgward, Hotchkiss, International en Scania. Ook bijzonder: de aanwezigheid van een prachtige Kromhout trekker.

Kijkdagen in Oostvoorne

Dit en nog veel meer (zoals lampen, oude geluidsdragers, typemachines en tal van andere attributen) wordt dus aangeboden door veilinghuis EPIC Auctions. Wie het te veilen aanbod op voorhand wil aanschouwen doet er goed aan om naar de kijkdagen te gaan. Die worden georganiseerd op de 14, 15 en 16 november 2017, van 10.00 uur tot 16.00 uur, Pinnepot 23 te Oostvoorne.

Start op 17 november

De veiling zelf start op 17 november om 8.00 uur en eindigt op 18 november om 20.00 uur en vindt plaats in de RDM onderzeebootloods, RDM-straat 1 Rotterdam. De veiling zal zowel live als online plaatsvinden. U komt meer te weten over het aanbod en de veilingprocedure wanneer u een bezoek brengt aan de website van EPIC Auctions. Die vindt u onder deze link.