De eerste drie decennia van Volvo, negentig jaar Zweeds autobouwer

14 april 1927. Het was een legendarische dag voor de automobielindustrie en dan speciaal die van Zweden. De allereerste Volvo- bijgenaamd Jacob- kwam gereed. Hij werd geassembleerd door het bescheiden aantal van 10 werknemers. De eerste auto van Zweedse bodem was samengesteld uit onderdelen die door diverse Zweedse firma’s werden geproduceerd. De ÖV4 vormde het eerste concrete resultaat van Volvo als autobouwer en rolde in de Lungby fabriek van de band. Aan de bouw van de eerste Volvo ging een periode van drie jaar vooraf.

In 1924 besloten de Zweedse ingenieurs Assar Gabrielsson en Gustaf Larson dat het Scandinavische land rijp was voor het bouwen van auto’s. De kapitaalarme technici wisten een tiental prototypen te vervaardigen. Zij deden dat met verve. Het eerste prototype van 1926 werd gelijk ingezet voor een lange afstand van Stockholm naar Göteborg. Het project trok de aandacht van SKF, waar de heren goed mee bekend waren. SKF stelde een kant- en klare productiefaciliteit beschikbaar. Die had de naam Volvo, hetgeen stond voor “ik rol”. Het rollen had betrekking op de functie van de producten die door SKF werden vervaardigd: kogellagers.

Jacob. Geboren op 14 april 1927

Negentig jaar geleden kwam de ÖV4 gereed. De eerste Volvo was een open toerwagen, die was voorzien van een uit essenhout en beukenhout opgetrokken frame en plaatstaal. De gemonteerde krachtbron was een viercilinder zijklep motor. De cilinderinhoud bedroeg 1.944 cc. Van de eerste Volvo ÖV4 werden 205 exemplaren gebouwd. In 1928 verscheen de PV4 die nadrukkelijk was geïnspireerd op de debutant, maar een gesloten carrosserie kende. Met de PV4 Special won Volvo overigens de race Leningrad-Moskou-Leningrad. De PV4 was de eerste Volvo die het aantal van 1.000 geproduceerde auto’s aantikte.

Eerste Volvo zescilinder

De eerste zescilinder auto van Volvo zag in 1929 het levenslicht. Het was de PV650, die voorzien werd van een 3.010 cc motor. Dit type werd al spoedig opgevolgd door de PV651 en PV652, die onder meer hydraulische remmen en een gesynchroniseerde versnellingsbak aangemeten kregen. Ook diverse TR versies- die onder meer als taxi werden ingezet- kregen een plek in het voorzichtig groeiende Volvo programma.

Jaren dertig

In de jaren dertig bleef de Zweedse fabrikant een belangrijke speler in de taximarkt. Tevens ontwikkelde het een aantal nieuwe modellen, ook weer met een zescilinder motor van 3.266 cc en een versnellingsbak met vrijloop schakeling. Verder groeiden de motoren in de loop der jaren, daarnaast werden de modellen meer op Amerikaanse leest geschoeid. Het kleine Volvo vestigde zijn naam als fabrikant van grote auto’s en kwam in 1935 met een volledig nieuw ontworpen auto: de Carioca.

Carioca. Nieuwe vormgeving

De vernieuwing zat hem in de vormgeving. De Zweden kozen voor een stroomlijn ontwerp waarbij de koplampen in de carrosserie werden verwerkt. De PV36 was de eerste auto van de Zweedse fabrikant die deze ontwerpkenmerken meekreeg. De carrosserie was volledig van staal en het interieur stond als comfortabel bekend. In de tweede helft van de jaren dertig kwam de PV50 serie. De PV51 en PV52 waren geïnspireerd op de Carioca, zij het dat uitrusting eenvoudiger was en de Zweden voor een conventionelere voorzijde kozen (onder meer te zien aan de losse koplampen). In 1938 kwam de PV 53-57 serie ten tonele. Dat was een opgewaardeerde en verbeterde versie van de eerste PV50 modellen.

Tweede Wereldoorlog. Opmaat naar de toekomst

In de Tweede Wereldoorlog nam Volvo transmissieleverancier Köpings Mekaniska Verkstad AB over. Ook bereidde het de productie van de PV60 voor. Het was een zespersoons sedan die van bestaande techniek gebruik maakte. Het was ook de eerste Volvo die een overdrive functie op de transmissie kreeg. De PV60 werd van 1946 tot 1950 gebouwd en gold als de laatste Volvo die een Amerikaanse stijl meekreeg van de makers. Tevens was het tot 1968 de laatste Volvo met een zescilinder motor. Intussen hadden de Zweden zich voorbereid op de na-oorlogse vraag naar auto’s. Het ontwikkelde de PV444, een auto die uiteindelijk veertien jaar werd geproduceerd én met een vormgeving die het tot in de jaren zestig (PV544) volhield. De na-oorlogse markt vereiste een andere bouwstijl en productiemethode, die vooral moest voorzien in efficiënte bouw.

Basis voor hedendaags imago

Volvo groeide in de jaren van wederopbouw uit tot een zeer gerespecteerde fabrikant die auto’s maakte die een hoge duurzaamheidsgraad én een hoge mate van veiligheid tentoonspreidde. En dat alles in een eigen, herkenbare stijl. Het maakte dat Volvo een geheel eigen plek innam binnen de groeiende internationale automarkt en één van de beeldbepalende factoren voor de Zweedse economie werd. Tot op de dag van vandaag.

