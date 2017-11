Dubbel Glas : Glas 1300 GT

Glas is een liefhebbersmerk.

Het merk dat zo dynamisch eindigde had zijn roots in de landbouwertuigen, en het klein vervoer. De Goggomobils waren de eerste stappen op weg naar serieus gemotoriseerd vervoer na WOII. De ‘volwassen’ auto’s van Glas zijn altijd vrij exclusief geweest. Ze hebben nooit de brede populariteit van Kevers of Mini’s gekend.

Maar voor de kenners, de liefhebbers, van het merk is er weinig mooiers. En de auto’s van Glas waren snel. Daarom hadden ze voor west Duitse criminelen hetzelfde plus punt als de zescilinder TA’s indertijd voor hun Franse collega’s had: Ze waren sneller dan de politie auto’s.

De GT’s

De Glas 1300 GT werd in 1963 gepresenteerd op de IAA, maar de productie startte pas in maart 1964. Met deze auto nam de firma Hans Glas GmbH afstand van het Goggomobil-dwergauto imago (hoewel de Goggomobil nog steeds geproduceerd werd). De Glas 1300 GT was een heel sportieve auto, die was ontworpen door Frua. De motor was feitelijk een opgeboorde S 1004-motor, met de toen kenmerkende tandriemaandrijving. Het blok leverde 75 pk. De auto, die eerst als coupé, en vanaf september 1964 ook als cabriolet leverbaar was, was daarmee170 km/uur. In september 1965 werd het motorvermogen verhoogd naar 62,5 kW (85 pk) en was een topsnelheid 175 km/uur snel.

In september 1965 verschenen een coupé en een cabrioletversie van de Glas 1300 GT met een 1.700cc-motor die 100 pk leverde. Deze motor had een langere slag, waardoor de hoogte van het blok groter werd. Dat maakte het nodig dat de motorkap een bult kreeg zoals die later, in Amerika, onder de naam ‘power bulge’ bekend zou worden. Deze verhoogde motorkap werd vanaf dat moment ook op de 1300-versies toegepast. Vóór september 1965 was de motorkap van de Glas 1300 GT slechts voorzien van twee chroomstrips. De 1700 GT-modellen, zowel in coupé- als cabriolet-uitvoering, werden relatief succesvol.

Gekocht door BMW

Na de overname door BMW ging de Glas 1700 GT Coupé door het leven als BMW 1600 GT, voorzien van de motor uit de BMW 1600-2. Wel waren er uiterlijk kleine veranderingen, zoals de BMW-“nieren” in de grill en de achterlichten, die van de BMW 2-serie stamden.

Omdat Glas feitelijk inpandige BMW concurrent was geworden was het besluit van BMW om een streep onder het Glas verhaal te zetten strategisch correct. Maar dat is er niet minder sneu om.

