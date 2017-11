“Die banden zijn veel te duur!”

“Die banden kan ik veel goedkoper krijgen!”

Klassiekerliefhebbers zijn gewoon mensen.

Er zit dus ook wel eens een wolkenloper of een steunzool tussen die voordat hij ergens naar toe gaat eerst op Internet kijkt wat de laagste prijs in het ons bekende universum is voor de spullen die hij zoekt.

De man van de kreet “Die banden zijn veel te duur!” kwam dan ook trots terug. Hij had veel goedkopere banden gevonden en wilde dat de man die hij zo duur vond die rubbertjes er even om zou leggen.

Dat wilde de gemankeerde bandenleverancier niet.

Ten eerste vond hij dat de verkopende partij dat maar moest doen in gevallen zoals dit. Maar hij had nog een sterker punt: Op de banden zaten stickers ‘engineered in Korea’ en ‘for the Turkish market only’.

En in dat soort gevallen speelt er iets als keten aansprakelijkheid of zo. Als de goedkope bandenkoper zou verongelukken door bandenpech, dan had onze vriendelijke bandenboer de zwarte Piet gekregen. Hij had die banden niet mogen monteren.

“Dan ga ik wel naar iemand die wel wat wil verdienen!”

was de afscheidskreet. De man nam zijn bandjes weer mee naar buiten.

Minus de sticker die op 1 van die bandjes zat.

Die sticker mochten we fotograferen voor dit verhaaltje.

En Marshal is overgens geen fout merk…

De les van dit verhaal

De les van dit verhaal is natuurlijk dat slimmerds die altijd voor de allerlaagste prijs gaan aan het eind van de rit met vullis zitten of toch duur uit gaan. Uit alle soorten van overwegingen kopen wij dus het liefst ‘bij de man die het ook maken kan’. In de buurt, in de regio of bij een specialist.

Bij mensen waar je ook nog terecht kan als je vragen hebt of als er problemen zijn.

En later we realistisch blijven. Een adverteerder werd een keer boos opgebeld. ‘Hoe hij het durfde! 12.000 euro vragen voor een zelfde auto die de Boze Man op Internet had gevonden voor maar $ 3.000! In Amerika! In Louisiana’.

Onze adverteerder antwoordde rustig: “Dan koop je die toch”. Maar zelfs dat was niet aan de orde. De beller wilde de adverteerder alleen maar aanspreken op zijn verwerpelijke gedrag…”Want in Louisiana….”