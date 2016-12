De Citroën Mehari voor in het terrein. De 4 x 4.

10 SHARES Deel Tweet

In het voorjaar van 1979, als de populaire Citroën Mehari al elf jaar bestaat, komen de Fransen met een verrassende aanvulling op het bescheiden uitrusting programma. Citroën besluit de 4 x 4 aan te kondigen. De quat quat is vanaf oktober 1979 leverbaar, en wordt tot in 1984 gebouwd.

Veel technische aanpassingen

De Franse automobielbouwer past de Méhari op veel vlakken aan en lanceert een auto die vanaf dat moment ook echt geschikt is in het terrein. De belangrijkste aanpassingen zijn uiteraard van technische aard en indrukwekkend te noemen. Zo wordt de aandrijflijn anders. De motor is de bekende twee cilinder 602 cc motor. Transmissie en aandrijving zijn echter nieuw in de Méhari 4 x 4, hoewel de techniek van de vierwiel 2CV Sahara een inspiratiebron vormt. De transmissie biedt de berijder de keuze tussen rijden met tweewiel- of vierwielaandrijving.

Technische aanpassingen

Er worden een versnellingsbak met lage gearing en een klauwkoppeling van de aandrijfas naar de achterwielen gemonteerd. Daarnaast plaatst Citroën een verstevigde achterbrug met een volledig te blokkeren differentieel. Zo kunnen in specifieke gevallen de aandrijfkrachten zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld over de wielen. Omdat er nu ook twee achterwiel aangedreven wielen onder de lichtgewicht terreinauto zijn geplaatst wordt er een cardanas gemonteerd die de Fransen noopt om het platform aan te passen en te verstevigen. Verder wordt de 4 x 4 uiteraard voorzien van een reductiebak, zodat het mogelijk is om zowel met hoge als met lage gearing te rijden. Met name dat laatste is voor het terrein van belang.

Nog méér protectie

Aangezien Citroën de Méhari 4 x 4 construeert voor gebruik in ruigere omstandigheden houdt men ook rekening met andere aspecten. De vering heeft extra bescherming bij de potten. Ook monteert Citroën sterkere wielnaven met schermen tegen opspattend vuil. Ook kent de vierwielaangedreven lichtgewicht Fransman een bodemvrijheid van 24 centimeter. Dat noopt Citroën tot de montage van een aangepaste voorbrug. Verder wordt de bodem voorzien van beschermende onderdelen, die beschadiging door de terreinomstandigheden (vocht, stenen, vuil) moeten voorkomen. Ook worden zaken als aandrijfassen voorzien van extra bescherming.

Bedrijfsuren meter

Het infotainment in de Méhari is uitgebreider dan in de 4 x 2 (de traditioneel voorwielaangedreven Méhari) variant. De “quat quat” kent een serieuzer instrumentarium dan haar eenvoudiger zusje. Zo zijn er diverse lampjes die de bestuurder eraan herinneren dat deze in een vierwielaangedreven auto rijdt. Ook een toerenteller is aanwezig in de klokkenwinkel die in een nog altijd nihilistisch dashboard huist. Ook een bedrijfsurenmeter voor het aantal uren dat er met vier aangedreven wielen gereden wordt is aanwezig. Deze en andere zaken -zoals een 12V stopcontact- leiden tot een aangepast elektrisch systeem in de Citroën.

Buisbumpers met bijzonder doel

Uiterlijk blijft de Méhari zoals gezegd duidelijk herkenbaar, maar er zijn verschillen met de oerversie. De benzinetank krijgt een andere plek waardoor de vulopening zich aan de rechterkant bevindt. Ook krijgt de vierwielaangedreven Fransman buisvormige bumpers mee, waaraan het voertuig opgetild kan worden mochten de omstandigheden daar aanleiding toe bieden. Verder zijn de -in hoogte verstelbare koplampen- beschermd met een gaasconstructie. Optioneel is het mogelijk om het reservewiel zichtbaar in de motorkap te laten verzinken. Jaune Atacama (geel) is veruit de populairste kleur, gevolgd door Vert Montana (groen). Het beige en oranje worden nauwelijks in combinatie met de 4 x 4 besteld.

Goede reputatie. Weinig kopers.

De Méhari 4 x 4 bewijst in de praktijk zijn mannetje wel te kunnen staan. Het is in 1979 de auto van de medische staf in de Parijs-Dakar rally. In hetzelfde jaar rijden acht exemplaren mee in de Rallye Oasis. De goede reputatie ten spijt: de vraag naar de vierwielaangedreven Citroën komt nooit echt op gang. Tot 1984 worden slechts 1.213 Mehari 4 x 4 exemplaren geproduceerd. Met name de hoge vraagprijs speelt de ‘quat quat’ parten.