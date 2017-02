De Benelli 650 Tornado. In het maartnummer van AMK

280 SHARES Deel Tweet

De Benelli 650 Tornado, Misschien nog niet in uw collectie, maar wel in het maartnummer van Auto Motor Klassiek.

Al fossiel bij zijn presentatie

Beeldschoon, heel doordacht ontworpen en geheel volgens Italiaanse traditie pas jaren na zijn introductie te koop. En dat was hem de nekslag. Want het tijdperk van de 650 cc stoterstangentwins was in 1970 echt voorbij. En het feit dat het bedrijf geheel volgens de beste Italiaanse gewoontes financieel in zwaar weer was terechtgekomen hielp ook niet mee.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

De zorgvuldig gebouwde – er werden er maar tien op een dag gemaakt – Benelli’s werden stuk voor stuk aan een serieuze testrit onderworpen voor dat ze naar de dealer/klant gingen.

Die klanten genoten van het rijgedrag, het – voor een stoterstangentwin – hoge toerental en het geluid. De trillingen waren beduidend minder inspirerend terwijl ze er bij Benelli toch zowat alles tegen hadden gedaan door heel vel trillingdempend rubber te gebruiken.

De tijd dat de befaamde Argentijnse grootkapitalist Alessandro de Tomaso (over de spelling van die naam maar gecommuniseerd worden) was feitelijk het begin van een rollercoaster effect aan overnames, doorstarts en wedergeboortes. In 1989 werd Benelli verkocht aan Giancarlo Selci, een fabrikant van houtbewerkingsmachines, die vooral geïnteresseerd was in de nieuwe fabriek in Pesaro. Er werden om belastingtechnische redenen nog mondjesmaat 50cc-modellen gebouwd, maar eigenlijk was Benelli dood. In februari 1996 werden de rechten op de naam Benelli opgekocht door Andrea Merloni, die weer een nieuwe fabriek in Pesaro bouwde. Daar werden voorlopig scooters gebouwd om een financiële basis te leggen voor grotere plannen op motorfietsgebied. Want aan grote plannen heeft het Italianen nooit ontbroken.

In 2005 werd de naam Benelli overgenomen door de Chinese Quianjiang Group. Het plan was om als Benelli QJ vanaf 2010 een nieuwe modellenlijn op de markt te brengen.

In 2011 vierde het bedrijf Benelli zijn 100ste verjaardag.

Maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat de 650 Tornado weer in productie komt, hoe ‘in’ ‘retro’ op dit moment ook is.