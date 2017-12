Niet helemaal duidelijk is met wat voor een auto wij hier te maken hebben. De ene partij noemt het een Austin-Healey Peerless terwijl de andere het heeft over een Peerless Austin-Healey Special. Feit is dat de auto gebouwd is op het chassis van een Austin-Healey 3000 van 9 januari 1959.

Op het Britse kentekenbewijs staat als chassisnummer GT2 00101, maar een viercilinder motor met een inhoud van 1.991 ccm terwijl er toch echt een uit een Vanden Plas Princess R Rolls-Royce zespitter met een inhoud van bijna 4 liter in zit… en die is gekoppeld aan automatische versnellingsbak met drie versnellingen… (ook uit de Princess R). Op het kentekenbewijs staat echter ‘manual’ genoteerd, ‘handgeschakeld’ dus. Het kan zijn dat er in eerste instantie Peerless aandrijving is gebruikt. Die waren namelijk met een Triumph TR2/TR3 motor van net geen 2 liter voorzien. Het – polyester – koetswerk heeft sterke gelijkenis met die van een Jensen 541/CV8 waarbij ook – aldus de eigenaar, maar wij hebben dat niet kunnen ontdekken – wat plastic van een Peerless is toegevoegd… Regen of sneeuw onderweg? Dan is er een probleem, want een linnen noch winterkap ‘available’… Al met al een wonderlijk staaltje huisvlijt of zou er iemand plannen gehad hebben deze auto’s in productie te nemen? Wie er verantwoordelijk voor zoiets ‘bijzonders’, is – helaas – niet bekend…