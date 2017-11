Aardappel Anders

Net zoals de WegenWacht in ons land monteurs als helper-in-nood langs de weg heeft zitten, heeft men dat in Groot-Brittannië ook. Van de AA – Automobile Association – en de RAC, de Royal Automobile Club. Onlangs heeft Mario Papdemetriou, ‘wegenwachter’ bij de AA, een sterk staaltje geleverd en daarvoor ook een bijzondere uitvinders onderscheiding gekregen.

Land Rover start niet meer

Hij werd namelijk ter assistentie ingeroepen op een boerderij nabij Potters Bar waar een boer zijn benzinegestookte Land Rover uit 1964 niet meer aan de praat kreeg. De trammelant bleek veroorzaakt te worden door een defecte condensator waardoor er géén ‘vonk’ meer kan worden gemaakt en de motor dus niet meer aan de praat te krijgen. Toen nog niet ‘Super Mario’ ging – na het euvel te hebben geconstateerd – aan de slag met zilverpapier, tape en siliconenkit, maar helaas, geen ‘muziek’.

20 kilometer

Op een boerderij is natuurlijk van alles te vinden en aldus viel zijn oog op een aardappel. Paar draadjes trekken, verbinden middels schroefjes met die aardappel, starten en Wroaaaap, daar liep de motor… De aardappel functioneerde als condensator. Uit voorzorg is ‘Super Mario’ achter de naar zijn garage op weg zijnde Land Rover aan gereden – een ritje van bijna 20 kilometer – en kwam daar veilig aan. De Land Rover eigenaar verklaarde daar dat de motor van zijn Land Rover nog nooit zo fijn had gelopen… Hoe functioneert dan wel waartoe dient een condensator in de ontsteking? Welnu, dat onderdeeltje heeft eigenlijk drie – in het simpel uitgelegde – functies. De condensator absorbeert de inductiestroomstoot zodat er geen vonk ontstaat tussen de contactpunten. Zonder de condensator zouden die namelijk in rap tempo inbranden. De condensator zorgt met de inductie van de bobine voor een wisselstroom in de bobine waardoor die als een soort van transformator gaat werken en de condensator zorgt voor een zo hoog mogelijke inductiespanning en die zorgt dan weer voor een sterkte vonk aan de elektroden van de bougie. De aardappel aangesloten aan de bobine en de massa absorbeert dan een deel van het hoge voltage en zorgt dan voor een acceptabele vonk aan de bougies.