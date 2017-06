70 jaar Ferrari op Concours d’élégance Paleis Het Loo

Ferrari viert dit jaar zijn 70ste verjaardag. De twee officiële Nederlandse dealers van het Italiaanse merk – Kroymans Ferrari en Munsterhuis Sportscars – staan er komend weekend tijdens het Concours d’élégance Paleis Het Loo bij stil. De twee Ferrari-dealers stellen komend weekend ter ere van 70 jaar Ferrari een line-up van historische en nieuwe modellen samen.



Zo zorgen Kroymans Ferrari en Munsterhuis Sportscars op hun gezamenlijke stand voor een gevarieerde selectie historische modellen uit zeven decennia Ferrari. Enkele pakkende voorbeelden zijn de 246 Dino, de 250 California Spyder LWB, de 500 Mondial en de 250 GT Short Wheel Base. En iedereen weet: het zijn illlustere namen uit de Ferrari historie.

Ferrari concours

De organisatie van het Concours d’élégance zelf laat het 70-jarig jubileum van Ferrari vanzelfsprekend ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Onderdeel van het programma van deze 13e editie van het concours is bijvoorbeeld de exclusieve 70 jaar Ferrari expositie. Daarnaast is er het speciale Ferrari concours d’élégance. De mooiste exemplaren uit zeventig jaar Ferrari zullen meedingen naar de felbegeerde titel ‘Best of Show’. En het winnen daarvan wordt nog altijd als een ereprijs beschouwd.

Lijn tussen heden en verleden

Naast historie is er uiteraard ook aandacht voor het heden. Zo presenteren Kroymans Ferrari en Munsterhuis Sportscars op hun stand tevens het complete, actuele modelprogramma van het legendarische merk uit Maranello. Daarbij trekken de dealers op hun stand op prachtige wijze een lijn tussen historie en heden. Het publiek mag modellen als de California T, 488 GTB, 488 Spider en de GTC4Lusso T met V8 bi turbomotor aanschouwen.

Primeur: proefrijden in actuele Ferrari-modellen

Voor het eerst kunnen potentiële kopers tijdens het Concours d’élégance Paleis Het Loo concreet kennis maken met de wereld van Ferrari. Een aantal actuele modellen staat in Apeldoorn gereed voor een proefrit in de omgeving. Geïnteresseerden kunnen zich daartoe voorafgaand aan het evenement opgeven via de website www.drivenbyemotion.nl.

Meer concours d’élégance

Natuurlijk heeft het Concours d’élégance Paleis Het Loo komend weekend nog meer in petto. U leest er alles over op de website van de organisatie.