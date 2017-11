13-14 mei: de Nacht van Weesp

Het is een rally-evenement met een grote traditie geworden. En niet alleen dat. Het is ook het grootste Autoritten-sportevenement van Nederland. En deze rit wordt in het weekend van 13 en 14 mei voor de 46e keer gehouden: De Nacht van Weesp.

De plezierrally wordt georganiseerd door Autosportvereniging de Vechtstreek. De Nacht van Weesp is een oriëntatie rit en wordt over ongeveer 280 km verreden. Het wedstrijdgebied spreidt zich uit over Utrecht en Noord-Holland, verdeeld over vier trajecten. Deelname aan ‘De Nacht’ staat open voor alle personenauto’s, die voldoen aan de wettelijke eisen. Het publiek zal moderne auto’s, klassiekers en youngtimers te zien krijgen. Het aantal auto’s dat aan de start verschijnt wordt geschat op 200. Aan de auto’s worden geen speciale eisen gesteld. Wel controleert de organisatie het deelnemende wagenpark op deugdelijkheid.

Heuse equipes

De auto’s zullen door heuse equipes worden bestuurd. Een equipe bestaat uit een auto met bestuurder en een navigator. Daarnaast behoren bijvoorbeeld een kaartleeslampje en een stevige ondergrond (kaart leesplank) voor het navigatiewerk tot de basisuitrusting van de auto’s, waarmee de nachtelijke rally verreden wordt.

Verschillende klassen

De Nacht van Weesp wordt verreden binnen verschillende klassen, met onderscheid in prestatieniveau en categorie autoklasse. Beginnende equipes zullen hoofdzakelijk in de Toerklasse uitkomen. Licentiehouders en equipes met enige zullen overwegend binnen de C-klasse opereren. Voor de zeer gevorderden is er de A- en B-klasse. Gevorderde Classicrijders (auto’s ouder dan 1985) kunnen uitkomen in de Classic Sport-klasse. En voor de minder ervaren Classicrijders de Classic Toer-klasse is opgezet. Daarnaast is er ook een Youngtimer-klasse voor youngtimers van 01-01-1985 tot 01-01-2000.

Informatieavond

De informatieavond vindt op dinsdagavond 9 mei plaats bij de Koninklijke Harmonie De Adelaar, gevestigd op de Papelaan 126 A in Weesp. De Nacht van Weesp zal enkele dagen later -op 13 mei om 17.30 uur- losbarsten. Dan zal de eerste deelnemende equipe van start gaan en begeleid door een langzaam ondergaande zon de nacht inrijden. De prijsuitreiking vindt plaats op zondagavond 14 mei 2017, aanvang 20.00 uur. En dat is een happening, waar de rally uitzetters haarfijn vertellen hoe de route het beste verreden kon worden. Daarna volgt het uitreiken van de prijzen, ook weer binnen de muren van de Koninklijke Harmonie De Adelaar.

Meer info

Meer informatie over De Nacht van Weesp leest u hier.