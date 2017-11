Zonder (al te veel) commentaar: Handmade wool

Ambachtelijkheid is tegenwoordig een marketing concept. En marketeers zijn geslepen wezens die precies weten op welke knoppen ze moeten drukken om u tot een onverbiddelijke aankoop te doen overgaan.

Daar zitten tegenwoordig massa big data onderzoek en psychologische wetenswaardigheden aan vast.

Maar vroeger was er alleen nog maar marketing 1.0 om u te overreden: Want wat is er beter dan ‘hand made wool’.

(gezien in het openluchtmuseum in Arnhem)