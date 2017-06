Wat gemengd zomer nieuws

Wat gemengd zomernieuws.

Omdat er soms wat dingetjes blijven liggen en omdat het zo heet is.

Een Junak twin?

Junak was een Pools historisch motormerk. Thuis heette het vol uit: Szczecinska Fabryka Motociklova Szczecin (Stettin). De fabriek bestond tussen 1965 en 1964.

De Junaks waren mooie, technisch erg goed doordachte en goede eencilinder kopkleppers van 247-347 cc. Hier duiken ze sporadisch op. Ook een mooi exemplaar zal je de kop niet kosten.

We kregen de foto van deze Junak+ binnen en waren helemaal verbaasd. Wat een mooie motorfiets!

Als er iemand is die hier wat over te vertellen heeft, dan is hij bij deze uitgenodigd om dat te doen.

Einde oefening

Of dat het belang van het plegen van onderhoud nieuws is? Voor sommige mensen blijkbaar wel. Zeker in Amerika waar auto’s en motoren het na hun aanschaf vaak tot op hun laatste dag moeten doen met benzine tanken en olie bij vullen. Dit voortandwiel is daar, samen met het feit dat het zand van het woestijnracen als schuurmiddel werkt, een vrij overtuigend bewijs van.

Een spatbordrand verbreder

We weten niet erg goed wat we daarmee aan moeten. De eerste gedachte is “Wat leuk!” Aan de andere kant lijkt het koud uitwalsen van gelakte spatbordranden een toch wat onprofessionele aanpak. Maar voor ons was het wel nieuws. En voor mensen in de rally of oval race wereld is het misschien een top gereedschap.