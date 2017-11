VPRO zendt op 22 juni documentaire “Senna” uit

De VPRO zendt op 22 juni om 22.00 uur op Nederland 3 de documentaire “Senna” uit. Het is een bijzonder portret van de legendarische en betreurde Formule 1 coureur Ayrton Senna. De gelauwerde film zoomt onder meer in op het debuut van de drievoudig wereldkampioen. Ook de vète tussen Senna en Alain Prost komt uitgebreid aan bod. Verder zal de kijker worden meegenomen in de strijd, die door de in 1994 overleden coureur tegen de politieke spelletjes in de sport werd gevoerd. De documentaire is geregisseerd door Asif Kapaduia, die later ook de Oscar winnaar Amy regisseerde.

Senna is inmiddels een ware klassieker, waarin het verhaal van Senna’s carrière wordt verteld. De veel te vroeg overleden coureur kende een imposante carrière, die hij op vier jarige leeftijd in een kart begon. Nadat hij spoedig naam maakte in de kleinere klassen, werd hij in 1983 Brits en Europees kampioen in de Formule 3. In hetzelfde jaar werd hij Formule 1 testrijder. In 1984 maakte hij definitief onderdeel uit van de koningsklasse van de autosport. Hij startte bij Toleman en maakte zijn Formule 1 debuut in thuisland Brazilië, zonder overigens de race uit te rijden. Dat maakte Senna, die tijdens zijn carrière liefst 65 keer op pole position startte, tijdens zijn loopbaan meer dan goed.

Eerste zege in 1985

De Braziliaan won in 1985 in Portugal zijn eerste Grand Prix. Hij reed in de Lotus T97 en kwam uit voor John Player Special, waarvoor hij drie jaar reed. In 1988 maakte hij de overstap naar Mc Laren Honda. Daar ontwikkelde Senna zich definitief tot de groten der aarde, want in 1988, 1990 en 1991 eiste de Braziliaan de wereldtitel voor zich op. In die periode leerde Senna ook andere stromingen binnen de sport kennen, en dat uitte zich onder anderen in een steeds heviger wordende vète met Alain Prost, de Franse legende die in 1988 en 1989 ook teamgenoot was van Senna. Zowel buiten als op het circuit crashten de twee meerdere malen met elkaar.

Fatale dag

Senna reed tot en met 1993 voor McLaren. Voor 1994 tekende hij bij Williams Renault. Het seizoen startte aarzelend. Tijdens de eerste twee races van het seizoen viel hij uit. De derde race van het seizoen was de Grand Prix van San Marino, die op 1 mei 1994 plaatsvond op het circuit van Imola. Daar werd een crash de Braziliaanse coureur, tot verdriet van velen, fataal. Saillant was, dat Senna op die dag de Oostenrijkse vlag droeg als eerbetoon aan Roland Ratzenberger, die een dag vóór de dood van Senna op hetzelfde circuit overleed. Het overlijden van twee coureurs in één weekend zorgde ervoor, dat de veiligheidsmaatregelen in de Formule 1 drastisch werden aangescherpt. Voor Senna, zelf een voorvechter van veiligheid, kwamen de maatregelen te laat.

Grote impact op fans

Senna’s dood had een grote impact op zijn fans en mede-coureurs. Thuisland Brazilië verkeerde in een shock. De toenmalige president Itamar Franco kondigde, na het vernemen van de onheilstijding, drie dagen van nationale rouw af. Alle staatsscholen in Brazilië kregen daarbij ook een dag vrij.

34 jaar jong, indrukwekkend palmares

Ayrton Senna won tijdens zijn Formule 1 carrière 41 wedstrijden, en reikte 80 keer tot het podium. Zijn laatste overwinning boekte hij in 1993 tijdens de Grand Prix van Australië. De racelegende werd slechts 34 jaar jong.

