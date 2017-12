Uniek restauratieproject: de Chevrolet Corvair Lakewood

Het was- zeker in de jaren vijftig en zestig- kenmerkend voor de Amerikaanse automobielindustrie. Diverse modelseries volgden elkaar in rap tempo op. Tegelijkertijd werden zij in grote aantallen geproduceerd én verkocht. Toch zijn er ook in de Verenigde Staten auto’s in kleinere oplagen gebouwd. Eén van de voorbeelden daarvan is de Chevrolet Lakewood, de stationwagen variant van de omstreden Corvair, die mede werd geïntroduceerd om het groeiende succes van VW in Amerika een tegenwicht te bieden.

De Chevrolet Corvair van de eerste generatie werd in meerdere hoedanigheden aangeboden, en voor het modeljaar 1961 vond óók een stationwagen zijn weg binnen het gamma van Chevrolets’ kleinste volumeauto. De wagon kreeg uiteraard de basis van de reguliere Corvair aangemeten en dat betekende onder meer dat flat-six motoren achterin werd geplaatst. En daarvan waren twee varianten leverbaar: de 80 PK genererende Turbo-Air en een Super Turbo Air variant met 98 PK. De montage van de krachtbronnen –die in tegenstelling tot wat de naam suggereert geen turbocompressor bevatten- vond plaats onder de laadvloer en achter de achteras.

Meerdere uitrustingsmogelijkheden bij Lakewood

Verder was de Corvair standaard uitgerust met de handmatige drie versnellingsbak. Verder stonden de kopers optioneel een handmatige vierbak en een automatische tweetraps GM Powerglide transmissie ter beschikking.De basis Corvair, de 500 Serie, vormde het uitgangspunt voor de station, die in Lakewood werd gedoopt. Tevens was de nieuwe wagon in 1961 in de luxere “700” trim leverbaar. Het werd aanvankelijk aangeboden in twee series: de instapmodel 500 en de meer dure 700.

Korte bouwperiode

Feitelijk gezien is de Lakewood maar één jaar gebouwd, want voor het modeljaar 1962 werd afscheid genomen van de naam Lakewood. Tevens viel de instapversie- het 500-model weg. De nieuwe en sportieve Monza wagon representeerde vanaf dat moment de station wagenlijn van de Corvair serie. Maar toen de Corvair-cabriolet werd geïntroduceerd in het midden van het modeljaar 1962, was het over en sluiten voor de stationwagenvariant van de Corvair. Hij werd opgevolgd door de nieuwe Chevy II-wagen.

Opgelet: uniek project in Nederland

Van de Corvair stationwagen varianten werden in totaal 33.271 stuks gebouwd, waarvan 26.920 in 1961. Het maakt deze toepassing van de Chevrolet Corvair een uiterst zeldzame verschijning. Bijzonder is dat wij door Frank Hensen getipt werden over een Lakewood in Nederland. Hensen biedt de Lakewood- een exemplaar uit 1961- voor een goede bekende aan.

Complete basis voor wederopbouw

Deze Chevrolet Corvair Lakewood- gebaseerd op de luxere 700 uitvoering- is deels gedemonteerd voor restauratie, is helemaal compleet. Tevens beschikt hij over een werkende motor, en zijn de bijbehorende papieren ook bij de auto aanwezig. Daarom is het in meerdere opzichten een uniek project, dat voor de liefhebber van zeldzaam Amerikaans erfgoed als buitenkans mag worden bestempeld. De complete staat en de goede onderdelenvoorziening van de Corvair modellen zijn mooie uitgangspunten. En zij zullen het streven om deze unieke Lakewood variant in oude luister te herstellen zeker niet in de weg staan.

Meer info

Meer weten? Frank Hensen heeft de auto- met diverse afbeeldingen én een filmpje van de draaiende motor- op zijn Facebookpagina beschreven. Belangstellenden kunnen –via het Facebook account van Frank Hensen- voor nadere informatie contact met hem opnemen.