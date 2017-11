Uitlijnen, balanceren

Wat is ‘uitlijnen’ en wat is ‘balanceren’ precies? Bij uitlijnen wordt de sporing van de auto nauwkeurig nagemeten en zonodig bijgesteld. Dat is nodig wanneer de auto op een vlakke, kaarsrechte weg naar één kant trekt of nerveus stuurgedrag vertoont. Optisch waarneembaar als het profiel aan een kant van de band minder diep is dan aan de andere kant.

Uitspoor en toespoor

Zijn beide voorbanden aan de binnenzijde van het loopvlak sterker afgesleten dan is er sprake van ‘uitspoor’; is de buitenzijde sterker afgesleten dan is er sprake van toespoor. Dat kan bijvoorbeeld komen door het meepikken van een stoeprand, een diepe kuil die met flinke snelheid werd genomen, versleten delen van de stuurinrichting, na montage van bijvoorbeeld nieuwe stuurkogels, nieuwe draagarmrubbers.

Balanceren

Balanceren is nodig bij montage van nieuwe rubberwaar, maar kan ook moeten gebeuren na het meepikken van bijvoorbeeld een stoeprand, een lekke band die gerepareerd is, een flinke kluit modder aan de binnen- of buitenzijde van de velg of gewoon door verlies van een ‘loodje’… (hoewel ‘lood’ anno heden vanwege ‘het milieu’ niet meer gemonteerd mag worden). Onbalans zorgt bij een bepaalde snelheid voor hinderlijk ‘klapperen’ van het stuur of trillen. Dat trillen kan overigens ook veroorzaakt worden door een aandrijfas die speling heeft gekregen door een versleten kruiskoppeling…, een uitlaat die contact heeft met de carrosserie, versleten motor-, versnellingsbak- of differentieelrubbers, maar dat is ‘voelbaar’ door de hele auto. Echter, voordat u aan het uitlijnen laat beginnen, is het misschien verstandig(er) eerst de bandenspanning links en rechts te controleren? Die moeten namelijk wel gelijk zijn…