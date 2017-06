Andere Tijden Sport in het teken van zijspanduo Streuer en Schnieders

Op zondag 25 juni staat Andere Tijden Sport in het teken van de zware motoren. Het programma wordt in het TT weekend uitgezonden. Centraal staat het legendarische en in de jaren tachtig succesvolle zijspan duo uit Assen: Egbert Streuer en Bernard Schnieders. Zij hoorden niet alleen in het rijtje van nationale motorsporticonen zoals Boet van Dulmen, Wil Hartog en Jack Middelburg thuis. Het tweespan behaalde in de jaren tachtig ook drie wereldtitels.

De motorsport was in tachtiger jaren een belangrijk uithangbord voor de Nederlandse sport in internationaal verband. De internationale successen in de zwaarste klassen maakten vele fans van de motorsport- en ook diegenen die dat niet waren- trots. Het zijspan duo Streuer en Schnieders droeg een forse steen bij aan dat nationale eergevoel op sportief gebied. Streuer en Schnieders wisten liefst drie keer beslag te leggen op de wereldtitel. In 1984, 1985 en 1986 kroonden zij zich als ’s werelds beste. Daarnaast waren zij goed voor diverse zeges in de internationale Grand Prixs.

TT-zege: lang een missing link

Ondanks dat mooie palmares kleefde er lang een smet aan de loopbaan van de coureur en de bakkenist uit Drenthe. Zij slaagden er maar niet in om de zege te pakken op het thuiscircuit. De winst van de TT van Assen bleek steeds een brug te ver te zijn. Keer op keer greep het illustere duo naast de overwinning in Drenthe. Het uitblijven van een zege in de achtertuin werd de missing link.

Eindelijk…..

Maar in 1987 gebeurde het eindelijk. Toen behaalde het Drentse duo in Assen eindelijk de vurig gewenste overwinning, die misschien wel tot de mooiste van Streuer en Schnieders mag worden gerekend. In de stromende regen klopte alles. 140.000(!)toeschouwers werden gek van vreugde door het succes van het harmonieuze duo, dat van 1980 tot en met 1988 met elkaar samenwerkte en tot de grootste motorsporters uit de vaderlandse geschiedenis mag worden gerekend.

Zondag 25 juni om 22.10 uur

Andere Tijden Sport keert aanstaande zondag 25 juni om 22.10 uur terug naar de oertijd van de Nederlandse motorsport. De documentaire zal onder anderen verhalen over het sterven van Schnieders, die op 47 jarige leeftijd overleed. Ook komen de verfijning van een motorblok en de ziel van de zijspan aan de orde. In de aflevering zullen Egbert Streuer, geldschieter Riemer van der Velde, teammanager/marketingman Lee van Dam en Jaap Geerts, racer van het eerste uur en kroegbaas te zien zijn. De uitzending wordt hoe dan ook passend toetje van het TT weekend.