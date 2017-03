Stichting Rotterdamse Klassiekers organiseert protestmeeting tegen milieuzone op 12 maart

27 SHARES Deel Tweet

De milieuzone in Rotterdam bestaat inmiddels meer dan een jaar. En de Stichting Rotterdamse Klassiekers blijft in het geweer tegen deze zone, waarbij diverse categorieën voertuigen de toegang is ontzegd. Men blijft in gesprek met de lokaal verantwoordelijken en zorgt voor een goed onderbouwde lobby. De Stichting in Rotterdam zet de bezwaren daarnaast met het mobiele erfgoed kracht bij. Daarom organiseert zij voor de tweede keer een protestmeeting in de Maasstad.



Met de meeting en een aansluitende rondrit wil de Stichting Rotterdamse Klassiekers opnieuw een signaal afgeven aan de Rotterdamse gemeentepolitiek. Tevens draagt de organisatie naar de andere gemeenten die een milieuzone hanteren een duidelijke boodschap uit. “Voor het verkrijgen van schone lucht zijn voldoende alternatieven en oplossingen voorhanden. Daarnaast is de symboolpolitiek die nu wordt gehanteerd kostbaar en vormt zij een bedreiging voor het erfgoed in ons land, aldus de Stichting. In Rotterdam rekenen de betrokkenen erop dat de meeting de succesvolle debuutversie van maart 2016 minimaal evenaart. Vorig jaar reden 900 klassiekers mee.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Rondje Ring en unieke foto’s

De Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft in de aanloop naar de rit wederom de Marconistraat in Rotterdam als verzamelpunt aangewezen. Van daar uit zal om 12 uur “het Rondje Ring” starten, een route die buiten de milieuzone wordt verreden. Tijdens de rit krijgen de deelnemers tijdens een unieke gelegenheid krijgen om het blits bezit op de foto te laten zitten. Dat gebeurt bij de Van Brienenoordbrug, waar fotograaf Peter Winterswijk bij hoge uitzondering toegang krijgt tot het brugwachtershuisje. Om de klassieker zo goed mogelijk vast te laten leggen, schrijft de Stichting een adviessnelheid van 80 kilometer per uur voor. “Daarnaast is een afstand van 50 meter ten opzichte van de voorganger wenselijk.”

Pamfletten met persoonlijke boodschap

Verder heeft de Stichting Rotterdamse Klassiekers de deelnemers de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit tal van pamfletten. Die kunnen worden gebruikt dom het protest een persoonlijke tint te geven. De pamfletten zijn de website van de Stichting als download beschikbaar.

Maasboulevard Schiedam eindpunt

De rit- waarbij deelnemers in de gelegenheid zijn om meerdere rondjes Ring te doen- eindigt op de Maasboulevard in Schiedam. “Het gemeentebestuur ontvangt ons daar met open armen. Zij ondersteunt ons initiatief en stelt diverse materialen kosteloos beschikbaar. Wij zijn hierdoor blij verrast.” Deelnemers die het Rondje Ring niet kunnen maken kunnen overigens ook rechtstreeks naar de Maasboulevard in Schiedam rijden.

Alle info op de website

Meer informatie over het mooie initiatief, waarvan de Stichting veel verwacht, vindt u op de website van de Stichting Rotterdamse Klassiekers.