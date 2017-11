Sexisme en sex

‘Sex sells’ is een gevleugelde marketingkreet. Maar dat sexuele associaties ook negatief kunnen uitvallen is ook bewezen. Het overkwam Fords Edsel en bij BMW kregen ze er ook de wind door van voren. Maar hoe sexueel geobsedeerd moet je zijn om overal geslachtsdelen in te zien.

We hebben het dan over de neuzen van de Edsel, diverse BMW vierwielers en de revolutionaire BMW K100. En zit u nu met een gefronst voorhoofd te denken “Waar gaat dit over?“ dan blijkt dat u een onbevangen geest heeft.

Die vermaledijde grilles

Edsel is een voormalig Amerikaans automerk dat in 1958 werd gelanceerd door Ford Motor company Het model mislukte en staat bekend als één van de grootste en duurste mislukkingen in de Amerikaanse auto-industrie. Edsel werd in 1960 alweer geschrapt. Want waar feministen in 1958 in The States zo op beten, dat was de grille van de Edsel. Want: “Die leek stuitend op een opengesperd vrouwelijk geslachtsdeel”. EN dat terwijl objectievere waarnemers tot de conclusie waren gekomen dat het enige opzienbarende aan de Edsel de grille was, omdat die op een haam leek. Een haam was indertijd nog een vrij gangbaar begrip: Een haam is een houten, vaak tweedelig halsjuk dat om de nek van een trekdier wordt geplaatst om een voertuig of landbouwwerktuig te kunnen trekken.

Dat de Edsel geen succes werd kwam overigens niet door de grille. De auto bracht niets nieuws, was slordig in elkaar gezet, groot, dorstig en had een slechte wegligging en kwam net op het tijdstip dat de markt om lichtere, minder verbruikende auto’s vroeg.

BMW had al eerder tegenwind gehad omdat rabiate feministen de fameuze ‘nieren’ van de BMW grille interpreteerden als wijd open gespreide schaamlippen. Het ronde BMW logootje op de motorkap was dan natuurlijk….

Later bij de introductie van de revolutionaire BMW K100 brak dezelfde storm in een glas water weer even los. Dat pijnpunt verdween met de evolutie van de K100 modellen. De ‘naakte’ eerste uitvoering kreeg een keurig afkleden en heel doordacht kuipwerk.

Het interieur als voorbehoedsmiddel of lusthof

Aan de andere kant was Henry Ford met zijn T model alle mogelijkheden en moeilijkheden voor. En hij deed dat op een puur praktische manier: Hij maakte bewust het interieur te krap om er in te kunnen vrijen. Speelse geesten concludeerden overigens dat het voor korte koppels bijna wel mogelijk was om staand seks te hebben in de uitzonderlijk hoge Ford. Voor gepassioneerde jonge stelletjes was de introductie van de slaapbanken trouwens veel inspirerender dan de grille van een Edsel. En de introductie van de Vans was een fantastische impuls voor de Amerikaanse prostitutie.

Het zit allemaal tussen de oren

Ach het doet denken aan de man die bij een psycholoog zo’n vlekkentest doet. Hij moet zeggen wat hij in willekeurige inktvlekken ziet. De man ziet in elke inktvlek wel minstens één naakte vrouw of een vrijend koppel. De psychiater concludeert: “Mijnheer u bent sexueel volkomen geobsedeerd”. De man reageert als door een wesp gestoken: “Wat! En wie zegt dat! Jij zit me de hele tijd vieze plaatsjes te laten zien! ”