De vaste lezers van Auto Motor Klassiek zullen de auto op de afbeelding bij dit artikel herkennen. In AMK 1-2016 stond een fraaie reportage van Thomas Touw. Hij beschreef de Peugeot 504 Coupé V6 TI van Adriaan Kikkert. De voormalige eigenaar herstelde zéker in cosmetische zin de prachtige Franse coupé, die in 1980 in Turijn van de fabrieksband liep. Voormalige eigenaar? Ja, want tegenwoordig is de fraaie coupé mede in het bezit van Pieter Fokkema, de drijvende kracht achter de 2015 en 2016 edities van CLASSICSNL in Leeuwarden.

Enige tijd geleden vertelde Fokkema ons, dat hij samen met zijn broer deze Peugeot 504 Coupé had overgenomen van de deelnemer aan de genoemde reportage in Auto Motor Klassiek. Pieter pakte in de periode na aanschaf nog een aantal technische zaken aan. De vering aan de achterzijde en de draagarmen werden vervangen. Ook remleidingen, rem slangen en de K-Jetronic injectie werden aangepakt. In uiterlijke zin hoefde niets aan de auto te gebeuren. Dat geldt ook voor het interieur, dat in een prima staat verkeert.

Fransman met carrosserie uit Turijn

Pieter Fokkema nodigde ons uit, om een blokje om te gaan met deze Peugeot 504, die in de V6 injectie configuratie 1.757 keer werd gebouwd. Wij gaan de geneugten van deze onvervalste Franse klassieker met de carrosserie uit Turijn aan den lijve te ondervinden. Voordat wij instappen nemen wij de fraaie Pininfarina lijnen, het fabriekslichtmetaal en die fraaie lage geronde neus in ons op. En direct na de entree in de schitterende Peugeot 504 worden de Franse genen heerlijk aan je opgedrongen. Je zakt diep weg in het meubilair, dat zich bevindt in een heerlijk bruin, luxe en keurig afgewerkt interieur met fraaie details, zoals de geribbelde hemel, houtaccenten, mooie knoppen én…elektrische ruitbediening. Als vanzelf neem je een zithouding aan die bij het besturen van een coupé past. En die zithouding is uiterst prettig in deze Peugeot 504, die ook weer die typische eigenzinnige plaatsing van contactslot en bedieningshendels kreeg aangemeten.

Aangename cruiser met prestatiepotentieel

Er is meer dat op een aangename wijze beklijft. Als wij rijden merken wij een surplus aan comfort en een stabiele wegligging. Die rij karakteristieken worden geen moment verstoord als we de fraai lopende 2.664 cc PRV motor (144 PK) tot serieuze prestaties aanzetten. Dan blijkt de 504 Coupé niet alleen een aangename cruiser te zijn, maar ook een wagen die zijn prestatiepotentieel en sportieve eigenschappen niet onder stoelen of banken steekt. Wat opvalt is dat de V6 vooral geciviliseerd loopt en bij het klimmen van het toerental op gedecideerd beschaafde wijze -met een randje vinnigheid- zijn klanken aan de inzittenden overbrengt.

Niet voor een kleintje vervaard

De mate waarop de krachtbron in combinatie met de voortreffelijk schakelende vijfbak zijn koppel en snelheid opbouwt is indrukwekkend. Zonder duw in de rug, maar mét de nodige potentie maakt de krachtbron in combinatie met de fraaie koets duidelijk, niet voor een kleintje vervaard te zijn en fors te kunnen versnellen. Ondertussen zorgt het onderstel volstrekt onaangedaan voor een heerlijke rij balans, die op aangenaam Franse wijze een gevoel geeft dat de inzittenden niets kan gebeuren. Ook het remmen en het koppelen zijn kinderspel én vertrouwenwekkend.

Dik in orde

Deze zeldzame Peugeot 504 is dik in orde en écht een heerlijke auto om in te rijden. En Pieter Fokkema is blij met zijn unieke coupé. “Je ziet ze niet veel meer, en ik vind dit écht een onderscheidende auto. Diverse tijdgenoten waren toch minder luxe afgewerkt. In déze auto worden de bestuurder en de passagier echt verwend. Op mijn beurt verwen ik deze auto- samen met mijn broer- ook. Want ik ben mij er bewust van dat deze zeldzame klassieker echt bewaard moet blijven voor het nageslacht. Rijdynamiek, afwerking, vormgeving en comfort zijn van een hoog niveau. Deze coupé laat zich eigenlijk niet vergelijken met generatiegenoten.”

Voorrecht

Wanneer wij afscheid van Pieter en de Peugeot 504 Coupé V6 Ti hebben genomen realiseren wij het ons weer. Wederom hebben wij een fraaie creatie mogen besturen. Een auto, die alles in zich heeft om de inzittenden te behagen. En de bestuurder een begerenswaardig voorrecht verleent om ermee te mogen rijden.

Met veel dank aan Pieter Fokkema