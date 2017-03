Rij je Porsche een boek in

11 SHARES Deel Tweet

Eigenaren van een klassieke Porsche kunnen hun auto een boek in rijden. Veel moeite hoef je daar niet voor te doen als je zo’n auto hebt: je hoeft alleen maar een route te rijden die Porsche heeft uitgezet.

Eerder dit jaar kwam Porsche als grote winnaar uit ons Nationaal Klassiekeronderzoek. Ook nu laat het merk weer zien het klassiekerhart op de juiste plaats te hebben. Voor eigenaren van Porsches van modellen die door Porsche als ‘classic’ worden beschouwd, wordt een boek gemaakt. Het gaat daarbij om modellen die minimaal tien jaar uit productie zijn.

Elk van de acht Nederlandse Porsche Centra heeft een route uitgezet in zijn regio. De eerste route is uitgezet door Porsche Centrum Amsterdam, in het weekend van 8 en 9 april. Daarna volgen alle andere Porsche-centra: Leusden, Groningen, Maastricht, Twente, Eindhoven, Rotterdam en tot slot in het weekend van 27 en 28 mei Gelderland. Op een fotogeniek punt in de route worden de Porsches gefotografeerd door autofotograaf David de Jong. Wie de route rijdt, kan direct een afdruk van de foto ophalen bij de dealer die de route heeft uitgezet. Belangrijker is echter dat de foto’s ook in een boek komen dat in de zomer van 2017 in een zeer beperkte oplage wordt uitgebracht.

Jasper Koek van Porsche Nederland vertelt waarom de actie op touw is gezet: ‘Hoewel sommige nieuwsberichten over een Porsche als investeringsobject anders doen vermoeden, is het in onze ogen het allerbelangrijkste dat eigenaren van een klassieke Porsche rijplezier beleven aan hun auto.’

Wie het geluk heeft om een klassieke Porsche te bezitten, kan zich inschrijven op de website intotheframe.nl. Reken er maar op dat wij in ieder geval van de partij zijn!

In de onderstaande video vertelt fotograaf David de Jong hoe hij al die klassieke Porsches op de foto gaat zetten.