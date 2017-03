4 SHARES Deel Tweet

Restauratie: Voor en Na… U kent ze wel die reclames. Heel inspirerend. De foto’s van deze Voor en Na zijn van een KMZ K750, het soort machine dat tot voor kort voor de kiloprijs weg ging.

Verdorie! Dat spul wordt ook al duur!

Maar intussen hebben de Russen blijkbaar een klassieker erkenning bereikt en zijn ze niet alleen maar pretpaketten voor een eeuwig sleutelleven. Sterker nog: leuke ‘projecten’of ‘best aardige combinaties’, die komen het land niet meer in. Omdat er in wat ooit de CCCP was volgens plan-politiek werd gewerkt maakten fabrieken feitelijk allemaal zoveel mogelijk. Of er nu afzet voor was of niet. Dat resulteert in het feit dat er in die voormalige communistische landen nog enorm veel originele onderdelen rondhangen. Tel daarbij dat er lokaal nog veel ambachtelijk vakmanschap is en de uurtarieven er nog niet op Randstedelijk ICT niveau liggen…

Dan is het voor een Russenliefhebber sinds jaar en dag natuurlijk handig om zijn netwerkje ter plekke eens aan te spreken. Zo worden er nu lokaal motorfietsen aangeschaft en gerestaureerd. Doordat ze zorgvuldig worden gerestaurerd en opgebouwd zijn ze dan beter dan nieuw. Hoe relatief dat ook is, want het blijven natuurlijk motorfietsen van minimaal 60 jaar oud.

AMK lezer, motorfanaat en edelsmid Ben van Helden – www.benvanhelden.nl – heeft zich zo’n ‘ZGAN’ Rus aangeschaft. En dat die machine hem veel meer heeft gekost dan de 500 gulden die hij voor zijn eerste Russische combinatie betaalde? Dat maakt hem lekker niets uit.

Het voormalige Oostblok is trouwens definitief ontdekt. Slowaken en Tsjechen zoeken hier naar Jawa’s. Voormalige DDR inwoners en de kinderen daar van zoeken op onze markt naar MZ’s. Allemaal ‘Ostalgie’.

En dan moeten wij nog maar eens diep achter het voormalige IJzeren Gordijn gaan zoeken. Want daar, waar Internet nog zeldzaam is, daar hebben we intussen mogelijk een lijntje naar een stelletje van de bijna 30,000 Harley-Davidsons die in het kader van het Lend-Lease programma naar ‘Rusland’ waren verscheept. Spannend!