Prachtige klassiekerkoers voor het goede doel op 11 juni: de Silverlegrally

Op zondag 11 juni 2017 wordt de 5e editie van de jaarlijkse Silverlegrally in Wolvega verreden. De rally heeft zich ontwikkeld tot een veelbelovend evenement met een mooi uitgangspunt. De opbrengst van het klassieke rally evenement gaat naar een drietal goede doelen. In 2013 vond de eerste editie plaats van deze rally, en dit klassiekerevenement mag zich inmiddels in een groeiende populariteit verheugen. De start is zoals gebruikelijk op het centrum plein in Wolvega, hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf.

De organisatie meldt, dat ook om die reden de rally een ander karakter krijgt dan andere jaren. Zo is er nu één klasse met daarin voldoende uitdagingen voor de ervaren rallyrijders, maar zodanig dat het voor de minder ervaren rijders goed te doen is. Tevens wordeneen nieuw routesysteem en verrassingen onderweg in het traject geïntegreerd en ook daarom wordt het een dag om niet te vergeten. Business Rally Events uit Drachten verzorgt de route binnen het mooie, afwisselende en waterrijke Friese landschap, dat ongetwijfeld weer wordt opgeluisterd door klassiekers van verschillende pluimage en een arsenaal van uiteenlopende merken.

Goede doelen van de Silverlegrally

De opbrengst van de vijfde Silverlegrally wordt verzameld om te doneren aan een drietal goede doelen. Het gaat om de Stichting Noordzeeziekte, de Voedselbank en Gered Gereedschap Wolvega. Het eerste goede doel, de Stichting Noordzeeziekete, zet zich in voor de uiterst zeldzame Noordzeeziekte. Wereldwijd zijn er 25 gevallen bekend. Verder hebben in Nederland slechts 10 mensen deze ziekte. Eén van hen is Luna, een meisje van zes jaar uit Leeuwarden. Haar ouders hebben de Stichting opgericht met als doel wetenschappelijk onderzoek voor de behandeling van de Noordzeeziekte mogelijk te maken.

Voedselbank Weststellingwerf en Gered Gereedschap

De Voedselbank Weststellingwerf vormt het tweede goede doel. Deze organisatie geeft gezinnen, die in de samenleving door uiteenlopende oorzaken nauwelijks over voldoende financiële middelen beschikken, met een tweewekelijks voedselpakket een steuntje in de rug. Tevens werkt de Voedselbank Weststellingwerf nauw samen met de lokale politiek en andere hulpverleningsinstellingen. Het derde goede doel is Gered Gereedschap. Verder beschikt Wolvega over één van de grootste werkplaatsen van deze organisatie in Nederland. Met de bezielende inzet van 35 vrijwilligers wordt oud gereedschap gered en klaargemaakt. Vervolgens wordt het verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden. Maar om dit goede werk mogelijk te blijven maken is geld nodig voor onderdelen en transport van het gereedschap. Daarom is ook dit goede doel aangewezen.

Naamgever “Silverleg”

De rally is vernoemd naar de ontdekkingsreiziger én de stichter van New York: Pieter Stuyvesant. Pieter is geboren in het Peperga (Weststellingwerf). Hij werd in 1643 gouverneur van Curaçao. In een gevecht met de Spanjaarden werd zijn been afgeschoten en kreeg hij een houten been, dat hij met zilveren sieraden liet bespijkeren. Zo kwam hij aan zijn bijnaam: Silverleg.

Meer informatie

Meer informatie over de activiteiten van de organisatie, de inschrijvingsmogelijkheden én de kosten van deelname vindt u op de website www.silverlegrally.nl.

Bron: Silverlegrally.nl