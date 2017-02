Bijzondere Porsche collectie van State of Art naar eerste AMK Festival

18 SHARES Deel Tweet

Op 29 en 30 april vindt het eerste Auto Motor Klassiek Festival in Zandvoort plaats. In samenwerking met 402 Automotive organiseert Auto Motor Klassiek een klassiekerspektakel met tal van onderdelen. Eén van de attracties binnen het programma is de aanwezigheid van een bijzondere collectie Porsches: de State of Art verzameling van Albert Westerman. Een twintigtal exemplaren zal op de showpaddock van het Circuit Park Zandvoort worden geshowd.



Albert Westerman, eigenaar van het onlosmakelijk met de autosport verbonden kledingmerk State of Art, bouwde een indrukwekkende collectie Porsches op. Westerman die op tienjarige leeftijd verliefd werd op de Porsche 1500 S Cabrio. Dat gevoel is nooit meer voorbijgegaan. Op latere leeftijd ging Westerman zelf racen met de 356’s en 911’s, onder andere op Zandvoort en Spa-Francorchamps.

Classic Porsche Collection

Westerman heeft meer dan 30 klassieke Porsches in zijn bezit. Eén van de topstukken is een 550 RS Spyder. De 550 Spyder 1500 RS rijdt samen met de andere 550’s jaarlijks de Mille Miglia in Italië. Verder is het aantal Porsche 356 modellen binnen de collectie opvallend. Binnen Westermans’ verzameling zijn onder meer een 356 pré A Cabriolet uit 1953 en een 356 B hardtop coupé opgenomen. Ook de Porsche 911 ontbreekt niet in de collectie. In meerdere uitvoeringen hebben Targa’s en coupés hun plekje binnen de collectie van Westerman verworven. Tot slot vormt de VW T1 Bunker Transporter met Porsche motor een heel bijzonder relikwie binnen de verzameling van de herenmode ondernemer.

Niets aan het toeval overlaten

De collectie staat tentoongesteld in het hoofdkantoor van State of Art in Lichtenvoorde. Tevens worden zij voor marketingdoeleinden ingezet ter ondersteuning van de kledingcollecties. Westerman stelt overigens hoge eisen aan zijn Porsches. Ze moeten ten allen tijde bedrijfszeker zijn. Westerman heeft daarom ook gespecialiseerde monteurs in dienst, die ervoor zorgen dat de klassieke Porsches in topconditie blijven. Dat is niet voor niets, want met een aantal Porsches uit de State of Art-collectie wordt tot op de dag van vandaag gereden in diverse rally’s over de hele wereld.

Twintig stuks naar Zandvoort

Een twintigtal exemplaren uit het Porsche ensemble van Albert Westerman komt naar het eerste AMK Festival. De line-up, zo stelt de organisatie, is nog een verrassing. Toch staat vast, dat dit programmaonderdeel de bezoekers -en dan vooral de Porsche fans- tot de verbeelding zal spreken. De aanwezigheid van Westermans’ Porsches vormen simpelweg een unieke gelegenheid, om het prachtige erfgoed uit Zuffenhausen in de circuithabitat van Zandvoort te bekijken.

Meer informatie over het eerste AMK Festival leest u hier. En een impressie van de prachtige collectie van Albert Westerman vindt u onder deze link.