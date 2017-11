De Piaggio Ape. Bijna zeventig jaar een begrip. En weer vernieuwd.

De Piaggio Ape is al bijna zeventig jaar een begrip, binnen en buiten Italië. De compacte, handige bedrijfswagen van Piaggio is als SiSi Rider wereldberoemd, en ook de Ape Calessino heeft als charmante boulevard cruiser het hart van menigeen veroverd. Op basis van de bekende, sterke eigenschappen van de Ape Series introduceert Piaggio nu de nieuwe Classic Pick-Up en Calessino 200. Herkenbaar als altijd, met de technologie van nu.

De oorspronkelijke Ape dateert uit 1948 en sindsdien heeft de kleine, compacte bedrijfswagen zich ontpopt als een sympathiek en veelzijdigvoertuig. Het biedt door zijn afmetingen en wendbaarheid met name in de stad uitkomst. De driewielige bedrijfswagen werd de afgelopen decennia – in 1982, 2008 en 2014 – verder aangescherpt en gemoderniseerd. Uiteraard met behoud van zijn kenmerkende looks en karakter, en de veelzijdigheid aan toepassingen, met onder andere een pick-up, gesloten en Cross Country variant. De nieuwe Ape Classic 400 die Piaggio nu introduceert, wordt een nieuw hoofdstuk in dat zeven decennia lange succesverhaal.

Hertekend front met retrokenmerken

De nieuwe Ape Classic krijgt een restyled front met retro looks. Ook het interieur wijkt af van dat van de overige Ape-uitvoeringen en is voorzien van een compleet nieuw dashboard. Voor de aandrijving zorgt een moderne Euro 4 ééncilinder krachtbron met elektronische brandstofinjectie.

Lifestyle Ape: Calessino 200

Tegelijk met de Classic Pick-Up introduceert Piaggio ook de Ape Calessino 200, voorzien van diezelfde nieuwe Euro 4-technologie. Deze lifestyleversie van de Ape, waar vier personen in passen, behoeft nauwelijks nog een introductie en is vooral in badplaatsen een graag geziene gast. Beide modellen zijn uitsluitend verkrijgbaar via Piaggio Commercial Vehicles.

Al bijna zeventig jaar belangrijk

De Ape van Piaggio is al sinds jaar en dag een graag geziene gast binnen de kleine transportsector. Wie regelmatig in Italië komt zal de Ape vooral zien op kleine markten. Ook wordt de Ape veel ingezet als transportmiddel voor plantsoenenonderhoud en afvalverwerking. Op zijn eigen bescheiden wijze is hij groots, en hij bewijst al 70 jaar lang zijn nut. Wij juichen het daarom toe, dat Piaggio een nieuwe episode toevoegt aan de Ape mythe. En dat zonder al te veel concessies te doen aan het concept.