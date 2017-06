Het oude motorrijden is terug

Een motorrijder die de stofplokken in zijn eeuwige studentenflat namen had gegeven. Een motorrijder die zijn motor in zijn kamer duwde, hem daar startte en in slaap viel. Tot ongenoegen van zijn huisgenoten. Ook op nullast maakte de Norton met zijn Dunstall Decibel ‘Red Cap’ dempers een hoop lawaai. Toen de deur werd ingetrapt redden de boze medebewoners het leven van de snurkende motorrijder die al aardig op weg was naar een koolmonoxide vergiftiging. De onderdelenhandelaar die voor zijn favoriete merkclub ook de penningmeester was en het geld van de club voor zijn eigen handel gebruikte. Daar kreeg hij een twee keer per jaar een pak slaag voor. Maar hij bleef in functie. Want niemand leverde zo goedkoop onderdelen als dat XXXX dat deed.

Een rit naar Frankrijk die helemaal in een spijkerbroek, een Tshirt en een wapperend spijkerjack werd gereden. Sjoerd die als een soort Joe Bar piloot 1.0 altijd volgas reed zodat ‘hij er al voorbij was voordat er iets kon gebeuren’. Sebastiaan die vol achterop een Simca 1100 knalde, over het dak vloog, voor de auto op het asfalt landde… En overreden werd door de zelfde Simca. Bert die zijn verkering alleen aanhield omdat hij met ‘Matje’ als ballast sneller door de bochten kon dan wanneer hij solo piloteerde. Alloys die vanuit hoger sferen een VWbus voor een kangoeroe aan zag en het beest wilde doodrijden.

Dat zijn zomaar wat herinneringen uit een 40+ jaar durend motorleven.

Prima allemaal. Motorrijden stond toen voor jeugd, beperkte financiën, dorst, zin in niet door plannen gestuurd avontuur en wat schaafwonden en breuken. En zolang je nog niet te dronken was je motor terug te vinden kon je er mee naar huis. Dat er met die, wat nu misschien een ‘lifestyle’ zou heten, wat mensen uit beeld verdwenen? Ach… Dat was colletral damage. Soms tref je nog wat vrienden uit die tijd. En ik moet toch zeggen dat het nog steeds een ander soort motorrijders is dan de in bijna radioactief fluoriserende kevlar gecoate ridders van de weg van tegenwoordig. Voor old skool motorrijders is het een verbijsterende ervaring dat alle bikers tijdens een treffen met moderne motoren de avond voor de toerrit van de volgende dag massaal aan het mineraalwater gaan. “Kom. We gaan naar bed mannen. We moeten morgen fris op pad”. Mensen die een tocht van de week per hectometerpaaltje digitaal plannen en die zelf crashen als hun GPS instort.

So what?

Een motorrijder heeft toch altijd een gewone kaart in zijn laarsschacht of onder zijn buddy? De tijgers van toen, de babyboomers van nu gaan het avontuur niet meer terugbrengen in motorland. Maar de nieuwe generatie motorrijders die in de Randstad is geboren en zich gestaag uit breidt, die snapt het allemaal weer wel. Ze hebben geen zak met gouden handdrukken om uit te putten. Maar ze kopen, verbouwen en genieten van hun aan hun eigen smaak aan gepaste, doorgaans oudere Japanse motoren. Motoren die technisch okay zijn, maar geen feitelijke handelswaarde hebben. Zo zijn de old skool motorrijders ook begonnen.

En kijk eens met hoeveel GSsen, Goldwings en Harleys dat is afgelopen? In 020 en 010 zie je ze dapper door het stedelijk gewoel dansen, de motorrijders 2.0-M/V. Vaak zijn ze zelfs trendy gekleed en indien mannelijk, voorzien van keurig verzorgde woeste baarden. Ze drinken speciaalbieren en zijn zelfs met enige regelmaat vegetarisch. Maar het zijn motorrijders die de vlag aan het overnemen zijn. Het zijn de toekomstige klassiekerliefhebbers. En vroeger? Vroeger was echt niet alles beter. En de klassiekerwereld gaat nooit verloren.

Maar waarom scramblers bijna verplicht een loempia als zitje moeten hebben?