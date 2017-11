Oldtimerverzekering: waar moet je rekening mee houden?

Als je een oldtimerverzekering wilt afsluiten, moet jouw auto aan speciale voorwaarden voldoen. Het is wel mogelijk om een normale verzekering af te sluiten voor jouw oldtimer, maar dit is vaak wel een stuk minder voordelig. Dit is waar je op moet letten bij het afsluiten van een autoverzekering voor je klassieker.

Oldtimerverzekering of normale autoverzekering

Het is verstandig om voor een oldtimer een speciale oldtimerzekering af te sluiten. Waarom? Bij een normale autoverzekering wordt gekeken naar de dagwaarde of nieuwwaarde van de auto. Bij een oldtimer kun je niet op deze manier bepalen wat de auto écht waard is. Er moet gekeken worden naar de taxatiewaarde van de auto. En hier wordt alleen rekening mee gehouden als je een oldtimerverzekering afsluit. En mooi meegenomen: zo’n oldtimerverzekering is vaak een stuk goedkoper dan een normale autoverzekering.

Premie oldtimerverzekering

Hoe hoog de premie van een oldtimerverzekering is, hangt af van de leeftijd en de taxatiewaarde van jouw auto. Vaak geldt: hoe hoger de leeftijd en de waarde van de oldtimer, hoe meer premie je betaalt. Je kunt vaak 5 tot 10 procent premiekorting krijgen als je je aansluit bij een oldtimervereniging die lid is van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub (FEHAC).

WA, beperkt-casco en allrisk

Net zoals bij een normale autoverzekering, kun je bij een oldtimerverzekering kiezen uit WA, beperkt-casco en allrisk. Ook kun je aanvullende verzekeringen afsluiten voor bijvoorbeeld rechtsbijstand of schade aan inzittenden. Wil je alleen een WA-verzekering afsluiten? Dan maakt het niet uit of je een oldtimerverzekering of een normale autoverzekering afsluit. Bij deze verzekering wordt schade aan je eigen auto namelijk niet vergoed.

Alleen in de zomer verzekerd

Gebruik je je oldtimer alleen in de zomer om deze in een zo goed mogelijke staat te houden? Dan kun je er ook voor kiezen om slechts voor een aantal maanden in het jaar een oldtimerverzekering af te sluiten, zodat je in de winter en de herfst – wanneer je auto stilstaat – geen premie hoeft te betalen. Je laat het kenteken van je oldtimer dan tijdelijk schorsen, waarmee je aan de verzekeraar en de RDW aangeeft dat je oldtimer in deze periode stilstaat en je niet de weg op gaat. Dit is bij de meeste oldtimerverzekeraars mogelijk. Je kunt hiervoor informatie aanvragen bij de verzekeraar.

Autoschade oldtimer

Als je schade rijdt, krijg je met een oldtimerverzekering alleen de schade op basis van de taxatiewaarde vergoed. Deze waarde moet eens in de drie jaar worden vastgesteld door een taxateur. Bij het claimen van schade betaal je een eigen risico van 0, 100 of 150 euro. Dit eigen risico kun je soms afkopen door een hogere premie te betalen. Met een oldtimerverzekering bouw je geen schadevrije jaren op. Na het claimen van schade blijft de premie voor je autoverzekering dus gelijk. Daarentegen bouw je ook geen no-claimkorting op als je geen schade rijdt. Als een ander schade veroorzaakt aan jouw auto kun je de schade verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij.

Voorwaarden oldtimerverzekering

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen als je een oldtimerverzekering wilt afsluiten. Zo moet je lid zijn van de FEHAC. Daarnaast mag je vaak jaarlijks niet meer dan 5.000 à 7.500 kilometer rijden. Verder verschillen de voorwaarden per oldtimerverzekering. Vaak wordt gekeken naar de leeftijd van de bestuurder en het gebruik van de oldtimer. Ook geldt er vaak een maximaal gewicht voor de auto, moet je auto een minimale taxatiewaarde hebben en moet je auto van een bepaald merk zijn. Als jij en je oldtimer niet in aanmerking komen voor een oldtimerverzekering, kun je een normale autoverzekering vergelijken en afsluiten.

Wordt je auto gezien als oldtimer?

Een van de voorwaarden voor een oldtimerverzekering is dus dat je auto een minimale leeftijd heeft. Maar na hoeveel jaar wordt je auto gezien als oldtimer? Dat verschilt per verzekeraar. Sommige verzekeraars rekenen een auto van 12 tot 15 jaar al als oldtimer. Bij andere verzekeraars wordt een auto pas na 20 of 25 jaar als oldtimer gezien.

Wegenbelasting oldtimer

Je hoeft voor een oldtimer vaak geen wegenbelasting te betalen. Voor de wegenbelasting is de leeftijdsgrens voor een oldtimer wel een stuk strenger dan voor een oldtimerverzekering. Tot 2012 werd een auto vanaf 25 jaar gedefinieerd als oldtimer, maar inmiddels moet een auto minstens 40 jaar zijn om als oldtimer gezien te worden. Oldtimers die in 2012 al ouder dan 25 jaar waren en nog geen 40 jaar zijn, vallen in een overgangsregeling, waardoor er maximaal een kwart van de geldende MRB moet worden betaald. Daaraan zijn echter diverse voorwaarden verbonden, zoals de ‘ophokplicht’ in de winter. Die overgangsregeling geldt echter niet voor auto’s die op diesel of LPG rijden.