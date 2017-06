Motorkleding: “De beste overalls zijn van stuitleer”

Dat was een verhaal in de stijl van ‘Haal een doosje bougievonken’ of : ‘Zoek het remmenvet eens voor me op’. Maar de uitleg over het stuitleer fenomeen was duidelijk. Leer is niet waterdicht. Behalve het leer dan van de achterkant van een rund kwam. Dat was toch duidelijk? Want als het regent gaan de koeien in de wei met hun kont tegen de regen in staan.

Op de weg zie je de eikels: eikels die uit de bomen waren gevallen en eikels op racemotoren, gekleed in zwarte rundlederen overalls. “Zit als gegoten, meneer.” Ja, logisch, want er had al eerder een rund in gezeten.

Sommige mensen zijn nogal kritisch op onze passie. Het zij zo.

Maar die kritiek doet onrecht aan lederen motorkleding. Okay: leder wordt meer en meer vervangen door textiele pakken vol membranen en ventilatiesystemen. Die zorgen met alle high tech ontwikkelingen dat je als motorrijder tegen zowat alles, inclusief het gevoel in de open lucht te zijn wordt beschermd.

Toch is een lederen motorpak nog steeds een perfecte keuze mits het goed past en niet te ruim zit. Meestal is zo.n pak van rundleer. Maar voor een handvol euro’s meer heb je er eentje van kangoeroeleder. Dat is dunner, sterker en je hebt in zo’n overall natuurlijk altijd een extra steekzak. Leder is een soort van natuurproduct. Het spul haalt zijn optimale levensduur daarom alleen bij goed onderhoud. En als je er niet mee valt. Dat onderhoud van leder bestaat voornamelijk uit het schoon- en soepel houden van de voormalige koeien verpakking. Dat is van levensbelang voor leder. Een paar jaar geleden vond iemand opzolder een oude, lederen motorjas. Het ding had daar tientallen jaren opgevouwen gelegen. Bij het openvouwen… Brak de jas. Ook als er geen rund meer inzit moet koeienvel soepel gehouden worden,

Ruiterbenodigdheden

En ondanks alle Nederlandse zuinigheid is het slim om daar gewoon goede spullen voor te kopen. Die reinigigs- en onderhoudsmiddelen vind je bij je motorzasak. Of je kunt een lokaal paardenmeisje naar haar favoriete manege stalken om te zien wat het paardenvolk gebruikt om zadels, halsters en hoe dat tuig verder ook mag heten in orde te houden. In de wat landelijker gebieden zijn er vervolgens winkels voor ruiterbenodigdheden die net zoveel leder onderhoudsmiddelen aanbieden als dat een schoonheidssalon gezichtssmeersels in de verkoop heeft.

LET OP: Leren motorkleding mag je nooit strijken of drogen bij een warmtebron!

Motorkleding die van leer is gemaakt kan uit twee verschillende soorten bestaan: glad leer en ruw leer. Deze leersoorten zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden. Glad leer is leer met een glad oppervlak (gladde nerven). Ruwleer, is in feite rundleder dat aan de nerfzijde (de bovenkant) licht is geschuurd. Ruwleder is kwetsbaarder en gevoeliger dan glad leder. Ruwleer is hierdoor moeilijker schoon te maken dan glad leder en heeft extra verzorging nodig.

Je kunt lederen motorkleding onderhouden door het na het reinigen te impregneren. Dit betekent dat je een coating op de motorkleding aanbrengt, waardoor die waterdicht en waterafstotend wordt/blijft. Deze coating moet na elke reinigingsbeurt opnieuw worden aangebracht om de motorkleding waterdicht en waterafstotend te houden. Maar het schoonmaken komt eerst.

Motorkleding van glad leer moet na elke rit met een zachte borstel of natte doek gereinigd worden.

Hardnekkig vuil, zoals ingedroogde vliegenresten, moeten met water en een lederreinigingsmiddel worden verwijderd. Voor het onderhouden van lederen handschoenen en laarzen of schoenen geldt trouwens hetzelfde.

Wassen

Eéns in de maand een complete reiniging zorgt ervoor dat het leer langer mee gaat. Gladlederen motorkleding wassen moet met de hand. Met een beetje groene zeep en een zachte doek kun je het vuil eraf halen. Wij raden het af om leren motorkleding te wassen in de wasmachine. De lederen kleding is hier niet tegen bestemd en zal snel slijten.

Drogen

Hou het leer weg van de verwarming en uit de zon, en laat het leer drogen op kamertemperatuur. Het duurt een paar dagen voordat het leer droog is. Bij ruwleder zijn de leervezels na het drogen vaak verkleeft. Eenmaal opgedroogd moet het leder in lengte- en dwarsrichting uitgerekt, gekneed en afgeborsteld worden.

Een andere mogelijkheid is 15 tot 30 minuten binnenstebuiten in de wasdroger. Het kledingstuk moet zonder warmtelucht, koud gedraaid worden.

De nabehandeling

Als het leer gereinigd en droog is, behandel je het met een verzorgingsproduct, zoals een invetter, voor het onderhouden van glad leer. Hierdoor blijft het leer soepel en behoudt het zijn ademende werking. Met geperforeerd leer wordt afgeraden om ledervet te gebruiken. Door de gaatjes kan het vet niet helemaal worden opgenomen door het leer. Het resultaat wat je krijgt als je het wel doet, zijn vieze, verstopte perforatiegaatjes

Deze reinigingsbehandeling is ook geschikt voor het opbergen van de kleding voor de winterstop. Als de motorkleding de kast in gaat, dan is het van belang dat dit in een droge kledingkast wordt opgehangen, niet aan een haak in de schuur..

