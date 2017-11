MiVue 792 Dash Cam – review

De feestdagen naderen, sinterklaas – met soort Piet naar keuze – Kerst. We snappen het. Het was niet meer dan logisch dat we werden benaderd door een PR dame die ons vroeg of we ons oordeel niet wilden vellen over de Mio MiVue 792, een dash-cam met – eerlijk is eerlijk – te gekke functies.

Feest

Veel mensen maken handig gebruik van zo’n dash-cam die alle onderweg situaties filmt, ongelukken, scams, bizarre situaties en ‘eeuwige’ roem op social media. Maar voor ons spelen er meer dingen. We vinden het gewoon leuk om onderweg te zijn… onderweg te filmen. Misschien wel een leuke rit te doen met klassiekervrienden en dat vastleggen. Dat is toch ook leuk…

Uitgebreid pallet functies

Wat kun je er een hoop mee uithalen. De dash-cam beschikt over gps, wifi, g-kracht sensor en die combinatie zorgt weer voor allerlei mogelijke metingen. Zo wordt precies bijgehouden waar je bent, hoe je route loopt, wat je snelheid is – desgewenst – je te snel of te langzaam accelereert, je te dicht op je voorganger rijdt, je voorganger gaat rijden en jij dus ook kunt gaan rijden. Maar ook of je wel op de goede rijbaan rijdt, en niet toevallig uitwijkt naar de buren die de andere kant oprijden. Plotseling veranderende situaties, zoals ergens tegenaan rijden, snelle uitwijkingen worden in de noodmap gestopt, wat weer handig is bij ongelukken. De camera is voorzien van een G-sensor, die de G-krachten bijhoudt op 3 assen en zodoende dus ongewone situaties detecteert. De films in de noodmap kunnen niet worden overschreven. Veiligheid op zijn best… maar gelukkig kun je de meeste dingen ook gewoon uitzetten.

Minpuntje

Maar er zijn ook wat minpunten. Wat het eerst opvalt na het uitpakken van de camera is dat de voedingskabel – hoewel meer dan lang genoeg – met stekker voor de sigarettenaansteker, niet voorzien is van bijvoorbeeld een of meer USB aansluitingen bovenop de stekker. In een tijd dat de sigarettenaansteker ook vaak wordt gebruikt voor het opladen van de telefoon, vooral bij navigatie, zou dat wel een stuk handiger zijn.

Donker

De MiVue 792 dash-cam is voorzien van een STARVIS™ CMOS-sensor, de de beelden superscherp naar de geheugenkaart stuurt. Dat doet hij niet alleen goed overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts. In full HD en met 60 beelden per seconde (normaal is dat 30-40).

En ook nog

De lens legt de beelden vast in een beeldhoek van 140 graden, waarmee ook de tegenliggers worden gefilmd. Via de website kun je zelfs elke maand (levenslang) de actuele flitspalen informatie downloaden, die je behalve in landen waar dat verboden is, waarschuwen voor vaste flitsers. Via de WiFi kun je de beelden direct transporteren naar je mobiel.

Het oordeel

Een oordeel vellen dus… Inmiddels mag duidelijk zijn dat een dash-cam erg handig kan zijn in situaties waar schade wordt geleden, een andere partij wordt opgelicht en ook diverse verzekeraars schijnen al korting op de premie te geven wanneer er zo’n ding tegen de voorruit is geplakt. En als je er dan toch een tegenaan zet, dan vinden we de MiVue die wij hier hebben uitgeprobeerd een mooie optie. Al was het alleen maar vanwege de extra’s, waarbij een achterruitcamera ook nog optioneel aan te sluiten is.

Bestellen

Je kunt de dash-cam bestellen bij tal van webshops. Bijvoorbeeld bij Coolblue. Hij kost € 179.