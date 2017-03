De Mercedes Benz C123. Een fraaie coupé wordt veertig jaar.

11 SHARES Deel Tweet

In maart 1977, precies veertig jaar geleden, toonde Mercedes Benz op de Salon van Genève de nieuwe variant van de W123. De sedan van Mercedes Benz was binnen een jaar bijzonder succesvol geworden en bood een uitstekende basis om meerdere varianten te ontwikkelen. De coupé vormde in 1977 de nieuwe variatie op het thema.De Mercedes Benz C123 was in meerdere opzichten een uitgebalanceerde coupé.

Mercedes Benz liet de persen- in de aanloop naar de 1977 variant van de Salon van Genève- rollen en meldde het journaille dat de nieuwe coupé een geslaagde verfijning was van de zo succesvolle sedan. Verder vormde de C123 volgens de PR-afdeling van Mercedes het antwoord op de vraag naar zichtbaar elan en optische individualiteit.

AMK Klassieker Update: dagelijks nieuwe berichten over klassiekers en youngtimers (GRATIS) Registreer

Eigen gezicht

De C123 was duidelijk als coupé herkenbaar. De verantwoordelijken bij Mercedes Benz benadrukten dat door te stellen dat de C123 een “op zichzelf staande creatie” was. De coupé was- net als de W123- uitstekend geproportioneerd. Wél was de carrosserie vier centimeter lager dan die van de sedan. En dankzij de ingekorte wielbasis was de C123 ook acht en een halve centimeter korter dan de vierdeurs versies van de Baureihe 123. De coupé variant had daarbij in optische zin nog een belangrijk kenmerk dat het door Mercedes Benz geclaimde dynamische profiel versterkte: de ontbrekende B-stijl. Daarnaast kende de C123 ook stijlkenmerken van de 280 en 280 E sedan modellen van de Baureihe 123. Alle leverbare coupé modellen kregen aanvankelijk breedband koplampen, een verchroomde luchtinlaat in de voorkant van de voorruit en chroom strips onder de achterlichtunits.

Verbeterde veiligheid

De nieuwe coupé kende in veiligheidstechnische zin- ten opzichte van de voorganger, de Strich 8 coupé- een aantal belangrijke verbeteringen. Het inzittendencompartiment was vergaand verstevigd door de toepassing van de nog sterkere veiligheidskooi met verstevigde dakstructuur. Ook de profilering van de dakstijlen was verstevigd. Daarnaast waren de portieren versterkt en kreeg de gordelinstallatie een stevige plek op schouderhoogte. De kreukelzones aan de voor en achterzijde werden eveneens verbeterd doordat toegepaste innovatie in energieabsorptie tot een beter gecontroleerde vervormbaarheid leidde, net zoals bij de W123. Nog een toepassing op het gebied van veiligheid: vanaf augustus 1980 was de C123 leverbaar met optionele ABS.

Meerdere motorvarianten

Aanvankelijk leverde Mercedes Benz de C123 in twee uitrustingsniveaus: de 280 C en de 280 CE. Deze vanaf april 1977 leverbare zescilindervarianten van de C123 kregen reeds in juni 1977 uitbreiding van de 230 C met de M115 C23 viercilinder motor. In augustus 1977 werd- speciaal voor de Noord Amerikaanse markt- de 300 CD geïntroduceerd. Deze dieselvariant werd uitgerust met de 5-cilinder 3.0 dieselmotor van het type OM617 D30. Die kende aanvankelijk een inhoud van 3.005 cc en werd vanaf augustus 1978 verkleind naar een inhoud van 2.998 cc. Die laatste cilinderinhoud vormde ook de basis van de vervanger van de 300 CD, die in juli 1981 het stokje overnam: de 300 CD Turbo. Ook die variant was voorbehouden van de Amerikaanse markt, waarvoor de C123 veiligheidsbumpers en anders vormgegeven koplampen kreeg aangemeten.

Nieuwe krachtbronnen komen, oude gaan

Ondertussen had de minst succesvolle variant van de C123- de 280 C- in maart 1980 het veld geruimd. Wie voor een zescilinder C123 in de markt was bestelde hoofdzakelijk de versie met Bosch K-Jetronic: de 280 CE, die van het begin tot het eind in productie bleef. Ook de carburateur versie van de viercilinder variant- de 230 C- werd in 1980 vervangen. De 230 CE- met de nieuwe M102 E23 motor in combinatie met Bosch K-Jetronic en 2.299 cc- nam het viercilinder stokje over.

Bijna 100.000 stuks

In de ruim acht jaren dat de C123 werd gebouwd voerde Mercedes-Benz mondjesmaat detailwijzigingen door. De chromen luchtinlaten vervielen bij de herziening van september 1982. Zij werden vervangen door zwart uitgevoerde exemplaren. De toegepaste houtsoort voor het interieur heette vanaf 1979 Zebrano. De toepassing van de breedband koplampen bleef(behoudens voor de Amerikaanse markt) bij de C123 overigens intact. In totaal bouwde Mercedes-Benz, van april 1977 tot en met augustus 1985, net geen 100.000 exemplaren van de fraaie coupé. De teller bleef steken op 99.884 stuks, waarvan 15.509 exemplaren voor Amerika werden gebouwd.