Internet, sites en klassiekers

Inmiddels heeft de grootste reclamemaker ter wereld, Procter and Gamble, besloten niet meer online te adverteren. Procter and Gamble maakt wasmiddelen, zeep en maandverband en zo. Spul dat je tijdens het voorbijlopen toch uit de schappen van de lokale super pakt.

En omdat we als Internetgebruikers razendsnel een wegklikreactie hebben ontwikkeld voor allerlei reclame-uitingen die op ons af gestuurd worden.

Advertenties in gedrukte media hebben, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek een veel beter ‘hechtingsvermogen’ aan ons.

Maar Internet is een blijvertje

De site van AMK draait als een tierelier. En maandelijks komen er weer 40.000 gedrukte AMK’s van de persen. Digitaal en ‘echt’ kunnen dus prima naast elkaar bestaan.

Dat Internet ‘here 2 stay’ is komt ook omdat Internet, en sites maken, zo laagdrempelig is geworden. En een nette site is het visitekaartje van je bedrijf. De eerste indruk. Nu leven we in een tijd van ZZP’ers en freelancers. Dat zijn mensen die doorgaans bekwaam en gefocust zijn in wat ze doen, maar die in het ‘daar omheen’ minder getalenteerd zijn.

Zo werden wij onlangs geattendeerd op de site van aan man die mogelijk een interessante dienstverlener voor ons, klassiekerliefhebbers, zou kunnen zijn. De site had zich vrij goed verstopt voor zoekmachines, maar we vonden hem. De aangeboden diensten waren van de orde “Kijk, dat is een handig adresje!” Maar de site wemelde van de ‘taalvouden’ waarbij het gebruikt van d/dt onder de wet van de kansspelen leek te vallen.

Vanzelfsprekende hulp

Dan ben je niet te beroerd om zo’n ondernemer daar even in een neutraal mailtje vanuit een neutraal adres even op te attenderen. Je tikt de mail met een tevreden gevoel weg en gaat door met de dagelijkse gang van zaken. Maar hebt net wel vijf minuten besteed aan de dagelijkse goede daad.

De sitehouder reageert binnen een paar minuten: “Jij hebt zeker teveel tijd. Ga een vak leren, sukkel!” Dat bericht was in zoverre verheugend dat er geen spelfouten in zaten.

Maar als je als zoekende op zo’n door De Baas Zelf, een neefje of een half pienter buurjongetje gemaakte site terecht komt. Dat denk je toch al snel “Als hij zo typt, dan zal hij bouten waarschijnlijk met een hamer monteren en zijn schuurwerk met een halve baksteen doen”.

Gemiste kansen

En dat je daarmee mogelijk een hoogst getalenteerde vakman en jezelf tekort doet? Dat zal niemand weten. Jammer. Want over de man die zo narrig op ons mailtje reageerde hoorden we later: “Hij is een hork. Maar goed in zijn werk.” Maar hoe dan ook: Mensen doen graag zaken met mensen waar ze graag zaken mee doen.

Onze adverteerders snappen dat

Maar voor onze eigen gemoedsrust vragen we al die kleine vaklui en dienstverleners in klassiekerland toch eens kritisch naar hun site (te laten) kijken. Ook op zoekmachine vriendelijkheid. Voor eigen bestwil. En als u zich ver van uw site wilt houden, dan willen wij wel even een blik werpen. Omdat we daar als klassiekerliefhebbers uiteindelijk allemaal beter van worden.