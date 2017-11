De Hyundai Scoupé: Ook al klassiek

´Klassiek? Zou het?` Dat was toch een beetje de reactie bij het zien van een Hyundai S coupé 1,5i GT uit 1991. En laten we wel wezen: Er gaan ook op de redactie van Auto Motor Klassiek dagen voorbij zonder dat we wegdromen over Hyundai’s betaalbare coupé.

Een betaalbare coupé

De in eigen huis ontworpen Scoupé was de voortzetting van het rijtje Renault Caravelle, FIAT 850 coupé en Ford Capri. De Koreanen zagen dat het verdwijnen van de Goedkope Coupé een gat in de markt had achtergelaten en besloten dat te vullen met een coupé die inderdaad goedkoop was. Het resultaat was zeker niet onaardig. Feitelijk was de Scoupé een Hyundai Pony in een turnpakje. De lijn bestond uit de GS. De luxueuzere GT en de super luxe GTX.

En al die Scoupé’s hadden dezelfde 1,5 liter viercilinder twaalfklepper zoals die ook in de Pony en Exel zat, maar dan voorzien van een intelligenter inspuitsysteem. De motor was daar 84 pk bij 5.500 tpm sterk bij. De Scoupé is niet sportief, maar op zijn best levendig. Op topsnelheid bromt de motor nadrukkelijk. Helemaal ontketend liep zo´n Hyundai net 170 km/h. De wegligging is daarbij voldoende voor mensen die niet op het scherpst van de snede rijden. Bij de introductie werd de auto als best braaf, maar met een wat zompig afgeveerde achterkant gezien. De remmen bleken op papier beter dan op de weg. Aan de voorkant zaten zelfs geventileerde schijven. Maar in praktijk hielden de remmen na wat stevig testwerk rokend en overtuigend voor gezien.

Supercompleet

De besturing combineerde rond de middenstand vaagheid met ongevoeligheid. Maar vanaf de bestuurdersstoel was het leven in zo´n Scoupé zo slecht nog niet. De binnenruimte bleek zelfs onverwacht groot. De achterbank is in zijn geheel of asymmetrisch neer te klappen zodat er zelfs ski´s getransporteerd kunnen worden. De verdere uitrusting van de Hyundai GS en GT was indertijd overweldigend compleet. Inclusief elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrisch bediende ramen. Bij de GTX kreeg de koper er dan ook nog lichtmetalen velgen met een maatje bredere banden en stuurbekrachtiging bij. En dat alles in een goedkope coupé. Een automatische transmissie met wat we nu ´twee rijmodi’ (´economy en sport’) zouden noemen was optioneel. En dat was een aanbod dat er in deze prijsklasse doorgaans niet eens was. Grappig is dat Hyundai claimde dat je met de automaat zuiniger kon rijden dan met een schakelbak.

Lekker vrolijke kleuren

Uiterlijk waren de Scoupé´s vrolijk gekleurd. Felrood, hardblauw, pikzwart, warm maisgeel en sneeuwwit. De grijze flankbeschermers contrasteerden daar best fraai mee. In 1991 hoopte Greenib zo´n 1.000 Scoupé´s aan de man HERSTEL vrouw te brengen.

De wedergeboorte van de nieuwe betaalbare coupé was best succesvol. De angst voor Aziatische auto´s was aan het begin van de jaren negentig al goed voorbij. De auto´s waren goed, niet duur en rijk uitgerust. En het waren wegwerp producten. Ze werden niet gekoesterd. Ze verdwenen.

Zeldzaam. Maar niet gezocht

Intussen is zo´n Hyundai Scoupé nog niet de auto waar op veilingen tonnen voor wordt betaald. Zo´n kleine Hyundai is zeldzamer dan een Bugatti Veyron. De meesten zijn na gebruik opgedoekt en verdwenen. En een goede kost u – als er eentje kunt vinden – zo´n 1000 euro. Dat moet dan een exemplaar zijn geweest dat door de eerste eigenaresse in de hoek van de garage vergeten is na aanschaf van de eerste upgrade na een Koreaantje.