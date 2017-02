Helmut Marko woensdagavond te gast bij Eva Jinek

47 SHARES Deel Tweet

Woensdagavond is Helmut Marko, de ontdekker van Max Verstappen, te gast bij Eva Jinek. De Oostenrijker is een graag geziene gast in de Formule 1. Momenteel is hij adviseur van het Red Bull Racing Formule 1 Team. Marko is degene die Max Verstappen het afgelopen seizoen promoveerde van Toro Rosso naar het eerste team van Red Bull, waarna Verstappen prompt een race won. Marko is sinds 2005 teamchef van Red Bull

Komende zondag wordt de nieuwe Red Bull Formule 1-wagen de RB 13, gepresenteerd. In deze wagen gaat Verstappen vanaf volgende maand op jacht naar overwinningen en de wereldtitel. De eerste Formule 1 race wordt op 26 maart in Melbourne verreden, waarna het circus zich via China en Bahrein verplaatst naar Europa.

Ontdekker van Max Verstappen

Helmut Marko wordt naast vader Jos Verstappen gezien als de man achter het succes van Max. Zelf schreef de Oostenrijker ook geschiedenis. In 1969 debuteerde hij in de Formule 3. In 1971 won hij samen met de Nederlandse coureur Gijs van Lennep de 24 uur van LeMans, in de Porsche 917K. In 1970 was Marko al derde geworden in Le Mans, en pakte hij de klassenzege. De overwinning met Van Lennep betekende Marko’s definitieve doorbraak in de racewereld. Marko wilde klinkende munt slaan uit de nieuw vergaarde roem en probeerde zich nog in hetzelfde jaar te kwalificeren voor de Grote Prijs van Duitsland. Vergeefs, maar twee weken later debuteerde hij- in thuisland Oostenrijk- wél in de Koningsklasse.

Targa Florio en F1 ongeluk

In 1972 reed Marko met een Alfa Romeo Tipo 33 de Targa Florio. Daar boekte hij een tweetal prachtige resultaten. Hij stelde het ronderecord scherper en….hij legde beslag op de tweede plaats. Ondertussen wist Ferrari de Oostenrijker te strikken, in de aanloop van het Formule 1 WK van 1973 tekende hij een voorcontract. Tijdens zijn negende Formule 1 wedstrijd werd een opspattende steen hem noodlottig. Tijdens de GP van Frankrijk belandde een steen in het linkeroog. Het leidde tot ernstig letsel en wel zodanig, dat Marko een streep onder zijn carrière moest zetten.

Red Bull: van adviseur tot motorsportchef

Toch bleek Marko actief in de autosport. Hij richtte een DTM team op en was ook manager van Gerhard Berger en Karl Wendlinger. Marko trad in 1990 als adviseur in dienst van Red Bull, om daar in 2003 aangesteld te worden als teamchef van de juniorensectie. In die hoedanigheid ontdekte hij onder meer Juan Pablo Montoya. In 2005 werd hij benoemd in zijn huidige functie: Motorsportchef. En in die hoedanigheid ontdekte hij Max Verstappen.