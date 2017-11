En het GVD, “Het Grote Veiligheids Denken”. Want angst regeert. Laten we de zaak eens bezien vanuit het standpunt van een man.

Motorkleding dus. En bescherming. Stel je de aanloop tot een gepassioneerd treffen met je droomvrouw voor. Je controleert in je digitale agenda in welk moment van haar cyclus zij zich bevindt. Je investeert in bloemen, reserveert bij de pizzeria, zorgt voor sfeerverlichting, doucht, poetst en flost. Bij nadering van de het voorprogramma doe je zo’n bokserbitje in tegen mogelijk pijnlijk tandcontact tijdens te heftig kussen, je zet je valhelm op om confrontaties met het kopschot van het bed te beperken, doe je elleboog- en knieprotectoren aan tegen schaafwonden door het fris gesteven beddengoed.

Staat je fiere verenigingslid daarna nog stram in de houding of heeft hij als een sombere dahliabol zijn kop in de schoot gelegd?

Bizar? Maar nee! Want wat doet een moderne motorrijder zoal voordat je op de motor stapt? Die zal eerst op de buienradar kijken wat de inschattingen voor de komende uren zijn. En ik heb al mensen gezien die op GPS van Brummen naar Zutphen reden. Iemand met een fluo hesje dat bol stond van de CE protectoren eronder. Zekerheid en veiligheid bestaan niet. Als we de liefde er even buiten laten en weer terugkeren naar onze passie: Motorrijden is een onbeholpen wijze om rond te lummelen onder het constante gevaar van omvallen. Omvallen geeft doorgaans schade aan motor en ego. Ongelooflijk hoeveel breekbare waar er in een lichaam zit. De slijtvastheid van de afwerkingslaag is ook beneden alle normen. Na al die jaren productontwikkeling had dat beter moeten zijn!

Beschermende kleding dus

Op de motor hullen we ons dus bij voorkeur in beschermende motorkleding. En juist in die hoek zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Onze helmen zijn multifunctionele systemen, met klick down sun visors, variabele klimatisering, op maat gemaakte wangstukken en voorzien van bluetooth zodat de ‘splendid isolation’ waar wij als motorrijders vroeger in verkeerden, is verworden tot een brei van gesprekken met mede motorrijders, duo passagiers, muziek en onbeveiligde radiotransmissies van al onze overheidsdiensten.

Moderne motorkleding houdt warm, droog en koel en beschermt met van allerlei hightech weefsels, drie laagssystemen en ventilatieflappen plus harde en zachte protectoren. Over handschoenen is nagedacht, in laarzen zit ruimtevaarttechnologie. Er zijn jacks met airbags. Een nekbrace is een gangbaar attribuut. En een beetje motor kan niet meer zonder ABS, GPS, tractiecontrolesystemen, toerentalbegrenzers en een motormanagement vol ECU’s die vermogen en koppel beheren en beheersen. Anti wheelie protection. Traction control, een anti hopping koppeling, een anti stoppie app. Maar je zou ook gewoon goed kunnen leren rijden.

Wordt motorrijden veiliger van al die interventies? “Ja.” .

Wordt motorrijden er leuker van? Denk daarbij nog maar aan de inleiding van deze overpeinzing.

We hebben allemaal ons gezonde verstand. Maar laat dat ons gevoel niet helemaal wegdrukken. Motorrijden gaat om de mens en zijn motor. En er is niets mooier dan een rit in de late zomer. In jeans en een windjack of in stijlvol zwart leder als motorkleding. Op sneakers en met alleen de trouwring als bescherming aan de handen. Met een jethelm en een Ray Ban op. De wind in je gezicht. De geur van de wereld in de neus. Je moet je van te voren alleen even voornemen niet te verongelukken. En als het eens mis gaat? De laatste keer dat dat gebeurde leverde me dat een snelle rit in een dikke Amerikaanse V8 op. Met sirenes op het dak. Top!

Mens durf te leven

Ergens aan het begin van de vorige eeuw schreef, Frans Witte, het lied: “Mensch durf te leven”. Ik zeg: “DOEN!” Maar neem nooit een passagier mee die onvoldoende beschermd gekleed is. Want die passagier valt onder jouw verantwoording.

En momenteel zijn er een heel aantal motorzaken die najaarsopruiming houdt. Dat maakt veiligheid extra goed betaalbaar.

Als je meer over motorrijden, motorfietsen, vrijheid, avontuur neem eens een abonnement Auto Motor Klassiek. Of bestel het boek “Mannen, motoren en (wat) meisjes van Dolf Peeters via Bol.com of www.bestelmijnboek.nl