GAZ of Volga? What is in a name?

GAZ of Volga? Wat maakt het uit? De auto’s komen uit de Gorkovski Avtomobilny Zavod “Automobielfabriek van Gorki”) of GAZ. En GAZ is de Russische autofabriek in Nizjni Novgorod en onderdeel van de GAZ groep. De fabriek startte in 1929 als NNAZ, een samenwerkingsverband tussen Ford en de Sovjet-Unie. De naam veranderde toen de stadsnaam van Nizjni Novgorod werd vernoemd naar Maksim Gorki.

Pantster- en legervoertuigen

Momenteel maakt de fabriek nogal veel pantservoertuigen, maar burger personen auto’s zijn altijd een belangrijke productiecomponent geweest. Maar hoeveel er van gemaakt zijn en hoeveel er nog van rijden? In Letland vonden we in elk geval nog een zo goed als nagelnieuwe GAZ 24 ‘Volga’sedan. En ‘Volga? Dat kenden we nog van voor dat deze mild gedateerde schoonheid op dook.Deze auto’s zijn gebouwd tussen 1968-1986.

Deze auto’s uit de hogere middenklasse waren bedoeld als taxi of dienstauto voor het wat betere soort overheidsfunctionarissen. En daar hadden ze er een hoop van in de voormalige Sovjet Republieken. De latere versies hadden zelfs ijdelheden zoals stuurbekrachtiging, een soort ABS.

Ook ‘Made in Belgium

De bij Scaldia-Volga SA in België geassembleerde Volga’s werden naar wens ook met een Peugeot-dieselmotor aangeboden. Op de Oostenrijkse markt werd de Volga verkocht als Attaché (sedan) of Commander (combi). Voor landen met links rijdend verkeer zoals Indonesië, India of Groot-Brittannië waren er rechts gestuurde auto’s. Op die manier bracht de auto aardig wat harde valuta naar het immer smachtende Rode Rijk.

Door de jaren heen evolueerde de GAZ 24 aanzienlijk. Er kwamen ook stationcar en bestelwagen versies. Voor 1978 werd de 24-serie herzien waarbij door gewijzigde bumpers ook de lengte veranderde. Vanaf 1985 werd de productie op grotere aantallen afgestemd en het model vereenvoudigd, vanaf dat moment werd de auto GAZ 24-10 genoemd. Kort daarvoor was ook de GAZ 3102 in productie gegaan, een luxueuze variant van het 24-model. Overgenomen van de 3102 werden naast talrijke carrosseriedetails voor de gemoderniseerde 24-10 ook de nieuwe K151 carburateur die zuiniger met brandstof omging. De motor leverde dik 100 pk

Een ZGAN GAZ 24-10

Zo’n GAZ 24-10 vonden we in Estland waar de tijd nog op meerdere manieren heeft stil gestaan.. De auto is zo goed als nieuw en omdat onze Esten er heilig van overtuigd zijn dat ‘wij’ allemaal schathemeltjerijk zijn bedachten ze ter plekke een enthousiaste vraagprijs: 20.000 euro.

En waarom zou een GAZ Volga 24-10 dat niet waard zijn? Kijk maar eens wat Testa Rossa’s en AC Cobra’s tegenwoordig op veilingen doen. En dat zijn toch eigenlijk gewoon oude auto’s.

For KGB Officers only

Oh ja: er zijn ook GAZ 24-24’s gemaakt. Die hadden vijf liter V8 motoren van meer dan 200 pk. Als particulier kon je dat soort auto’s niet kopen. Ze werden uitsluitend bereden door Poetins voormalige collega’s van de KGB.

We zijn benieuwd wat onze vrienden uit Estland voor zo’n Volga GAZ 24-24 zouden vragen. Mocht u beseffen dat u voor uw geluk absoluut deze Volga wilt hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar onze vriend en AMK lezer Ariën die zijn Estlandse relaties beroepsmatig voorziet van weggooischeermesjes en andere kapitalistische verworvenheden en die zo deze auto tegen het lijf liep: akroon.export@gmail.com

Meldt u zich even als de Volga hier is? Dan maken we er een verhaal over.