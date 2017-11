Franeker Oldtimer en Schepenfestival: een uitmuntend georganiseerd evenement

In de meest actuele bladversie van Auto Motor Klassiek stond het evenement al aangekondigd. En afgelopen vrijdag maakten wij u nogmaals attent op het derde Franeker Oldtimer en Schepenfestival. Dat deden wij niet voor niets. Wij waren van de partij in één van de mooiste Friese elf steden. En kregen weer de bevestiging dat Noord Nederland een broedplaats van talent en ervaring is op het gebied van evenementenorganisatie.

Diegenen die betrokken waren bij de organisatie van het Franeker evenement verdienen een enorm compliment. Want zij wisten de sfeervolle contouren van de historische binnenstad en de kernwaarden van het waterrijke Franeker optimaal te benutten. Verder hadden de verantwoordelijken een verscheidenheid aan activiteiten binnen een iets meer dan tweedaags programma geïntegreerd. Dat startte op vrijdag 14 juli met een flyboardshow en een demonstratie van de Franeker kanovereniging ‘Onder de Wadden’ aan de Turfkade bij de nieuwe brug, die door wethouder Joop Bekkema van Franekeradeel werd geopend.

Zeer veelzijdig

Die feestelijkheden vormden de opmaat naar een zeer veelzijdig festival. Want alles was mogelijk. Meerijden met een oude bus, meevaren met historische schepen, deelnemen aan een route met oldtimers van voor- en na de Tweede Wereldoorlog, kofferbak verkopen, straattheater, levende standbeelden, demonstraties met oude stoommachines en andere activiteiten die aan het verleden appelleerden: het kon niet op.

Verscheidenheid zonder overdaad

Het geheel werd door diverse koren en bandjes begeleid, en bezoekers konden echt overal terecht. Bijzonder was het feit dat het parcours rolstoelvriendelijk was gemaakt. En wat ook opviel: de veelheid aan activiteiten leidden niet tot overdaad, maar werd op een prettige wijze overzichtelijk gehouden. De zaken waren héél goed voor elkaar in de Friese stad.

Pre war

Onze focus lag vooral op de oldtimers. Zij waren door particulieren en diverse clubs bijeengebracht. De vooroorlogse auto’s voerden het publiek terug naar volstrekt andere tijden. Ford, Chevrolet, Buick, een enkele Vauxhall en de Rolls Royce 2025 uit 1930 eisten de aandacht op respectabele wijze voor zich op. Daarnaast reden de pre war cars- met een bouwjaar tot en met 1918- op zaterdag en op zondag een rondje door de fraaie Friese contreien. Zij, en de andere automobielen van voor de oorlog, mochten op hun standplaats rekenen op veel belangstelling.

Naoorlogse delicatessen

Ook voor de liefhebbers van naoorlogs erfgoed was het echt smullen geblazen. De Cadillac De Ville van Folkert Alta, de Jaguar S-Type van Jelle Keizer, een prachtige Brilkever, de betoverende Borgward Isabella in Cabrio trim, de fraaie Volvo’s P1800 en Amazon: zij vormden slechts een heel kleine selectie van de puike naoorlogse collectie die Franeker twee keer aandeed. ’s Morgens togen zij de stad uit voor een kleine oldtimer rit. En onder grote belangstelling keerden tientallen oldtimers weer terug naar hun stekje aan het water, dat de binnenstad van Franeker omzoomt. Het geheel smolt samen tot een fraai plaatje!

Evenement verdient navolging

Dit evenement verdient navolging. Want het geheim is simpel. Het programma zorgde voor spreiding en voor afwisseling. Diverse onderdelen waren afgestemd op de liefhebbers van die specifieke programma-eigenschappen en dat zorgde voor een goede spreiding. Met andere woorden: men kon voor een paar uurtjes prima terecht. Maar ook diegenen die voor een weekendje Franeker kozen werden op de wenken bediend. Verder bleek uit alles dat de verantwoordelijken op een heel gedegen wijze de zaken hadden voorbereid. En een geweldig evenement samenstelden waarbij alles om de combinatie van erfgoed, eigenaren en het publiek draaide. Dat lijkt voor de hand liggend, maar het is geen vanzelfsprekendheid.

Ongefilterde liefde voor ambacht en erfgoed

Zó hoort een groot meerdaags buitenevenement georganiseerd te worden. Want de bezoekers kregen een ongefilterde vorm van nuchtere liefde voor ambacht en erfgoed cadeau. Tevens zullen zij zonder uitzondering beamen, dat de Franeker organisatoren van dit festival iets heel moois hebben gemaakt. En dat evenement, mede mogelijk gemaakt door een 85 tal sponsors en een aantal vrienden van het festival, was bovendien voor diezelfde bezoekers kosteloos toegankelijk. En ook dat zien wij wel eens anders. Heel anders zelfs.

Naast de onderstaande afbeeldingen vindt u ook op onze Facebookpagina een foto-impressie.