Evenement uitgelicht. Oldtimerdag Zoetermeer op 20 mei

De Oldtimerdag Zoetermeer vindt dit jaar voor de 17e keer plaats. Ieder jaar bedenkt de organisatie een speciaal thema. Bij de editie van 20 mei aanstaande staat het onderwerp “Uit in Nederland in de jaren veertig, vijftig en zestig centraal. Daarnaast wordt een oldtimer toerrit georganiseerd, en aan het eind van de dag zal in de Dorpsstraat het concours d’elegance worden gehouden.

Ieder jaar bedenkt de organisatie in Zoetermeer een nieuw thema om de oldtimerdag kleur te geven. Tijdens vorige edities stond steeds een Europees land centraal, of een specifieke carrosserie- dan wel transportvorm. En in 2011 besteedden de verantwoordelijken aandacht aan het 125 jarig bestaan van Mercedes-Benz. Voor dit jaar heeft men besloten om de dagrecreatie uit vroeger tijden te laten herleven.

Uit in Nederland in vroeger jaren

Het thema ‘Uit in Nederland in de 40, 50 en 60er jaren’ gaat gepaard met recreatievoertuigen uit deze decennia. Zij krijgen speciale aandacht en worden centraal opgesteld in de Dorpsstraat, nadat zij mogelijk hebben deelgenomen aan de tourrit. Een groot deel van de Pilatusdam zal ingericht worden als themaplein. In de stijl van de vijftiger jaren wordt bijvoorbeeld een campingterrein gecreëerd, dat de recreatie uit vroeger tijden laat herleven.

Tourrit

De tourrit is ieder jaar een happening, die wordt uitgezet in het Groene Hart en de nodige opdrachten en vragen kent. De tourrit zal ongeveer 100 kilometer beslaan en loopt mooi over in het slotstuk van de Oldtimerdag: het concours d’elegance.

Concours d’elegance

Aan het einde van de tourrit worden alle auto’s opgesteld in de Dorpsstaat voor het concours d’ elegance. Een vakkundige jury zal de verschillende auto’s beoordelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de staat van onderhoud, exclusiviteit en creativiteit van de bestuurder en eventuele gasten. Denk hierbij aan authentieke kleding of accessoires uit die tijd. Ook het aanwezige publiek kan op hun favoriete model stemmen. Overigens kunnen ook klassiekers deelnemen waarmee de tourrit niet wordt verreden. De oldtimers worden in verschillende klassen beoordeeld.

Meer informatie over dit leuke evenement, dat al sinds 2001 bestaat, vindt u op de website van de Oldtimerdag Zoetermeer.